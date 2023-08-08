Боди-арт как способ выразить любовь: художница расписала местного певца под главную улицу Нижнего Новгорода

Благодаря боди-арту нижегородец слился с улицей Большой Покровской. Фото: Иван Ежов.

Нижегородский певец и ведущий Антон Ежов принял участие в эксперименте по созданию оптической иллюзии на фоне главной улицы Нижнего Новгорода. Как рассказал сам артист, недавно он принял участие в боди-арт фотосессии. Антон встал так, чтобы за его спиной располагался Театр кукол на Большой Покровской, а известная в городе мастер боди-арта Екатерина Варлашкина расписала его тело так, чтобы молодой человек полностью слился с пейзажем.

- Ура! Я на это решился и остался очень доволен! Боди-арт в моей копилке! Спасибо прекрасной художнице Кате за роспись тела! Да, это все вживую нарисовано прямо на мне - поделился впечатлениями Антон. По его словам, это хороший, ни с чем не сравнимый опыт.

Сама мастерица отметила, что главная улица нашего города для нее как настоящая модница, она постоянно меняется, преображается.

- Каждый сезон она переобувается. Всегда можно увидеть ребят в ярких жилетах, которые меняют плитку или брусчатку. А еще на главной улице Нижнего Новгорода есть знаменитые театры. Все постараюсь показать в своем проекте, - сказала девушка, а затем поблагодарила молодого человека за смелость, а фотографа Антона Ежова — за помощь в реализации задумианного.

К слову, тематическая фотосессия проводилась в рамках специального проекта «Нижний внутри нас», который реализуется уже не первый год. Как ранее отмечала сама девушка, таким образом нижегородцы могут выразить любовь к родному городу. На счету Екатерины уже несколько подобных работ, в том числе на фоне Стрелки и Чкаловской лестницы. Как правило, в проекте участвуют известные нижегородцы — спортсмены, шоумены, модели и многие другие. Список участников держится в секрете.