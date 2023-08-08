Батут, качели и мемориальная зона: Как изменилась площадь Героев после благоустройства

Благоустройство главной площади Московского района завершилось в Нижнем Новгороде. Фото: Тг-канал Юрия Шалабаева.

Благоустройство площади Героев завершилось в Нижнем Новгороде. Как сообщил глава городской администрации Юрий Шалабаев, работы здесь велись с апреля по август. Главная площадь Московского района оказалась одним из самых больших пространств, благоустраиваемых в 2023 году, а также одним из самых сложных.

- Это сакральное место с мемориальным комплексом, где проводят памятные мероприятия и возлагают цветы. Безусловно, вмешательство должно было быть минимальным, - заметил Шалабаев.

Зона со стелой - это сакральное место для жителей района. Фото: Тг-канал Юрия Шалабаева.

Во-первых, была обновлена сама мемориальная зона — вместо одной из металлических скоб там появилась пергола с качелями, заменено само покрытие, нивелирован перепад высот. Площадка у стелы стала более доступной и просматриваемой.

В мемориальной зоне появилась пергола с качелями. Фото: Тг-канал Юрия Шалабаева.

Кроме того, в отдаленной части сквера появилась детская зона с батутом, различного рода качелями и лавочками. Для безопасности детей вместо асфальта или брусчатки там устроено специальное прорезиненное покрытие, оно буквально пружинит под ногами.

В сквере появилась детская площадка. Фото: Тг-канал Юрия Шалабаева.

Сеть тропинок в сквере изменена под нужды местных жителей. Некоторые из них покрыты серой брусчаткой. На более узких тропах использовалось экологичное покрытие «терравей». Оно выглядит, как каменный ковер, и визуально не выбивается из общего ансамбля.

На тропинках появилось современное экологичное покрытие. Фото: Тг-канал Юрия Шалабаева.

Сквер стал на 30% более освещенным, находиться в нем в темное время суток стало еще безопаснее.

- На сегодняшний день в городе готовы уже 22 новых пространства. Хороший результат к началу августа, - добавил мэр к вышесказанному.

Напомним, в 2020 году в рамках проекта «Среда 800» архитекторы опубликовали свои концепции по благоустройству знаковых городских пространств. В этот список попали 9 площадей, в том числе, площадь Героев. Наиболее посещаемые ключевые городские пространства были обновлены к 800-летию Нижнего Новгорода. Жители Московского района ждали этого благоустройства 3 года. В итоге от реализации ряда перспективных идей решено было отказаться. Например, размещение молодежной зоны со скейт-парком и спортивной площадки сочли неуместным. По информации, полученной из районной администрации, против некоторых идей выступили сами местные жители.

Отметим, что на благоустройство этой площади планировалось выделить 62,2 млн рублей, что сопоставимо с суммой, потраченной на обновление территории вдоль озера на улице Пермякова.