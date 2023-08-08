«Тум-бо-ти-но!»: Жители Павловского района записали хит о проблемной переправе

Новая песня повествует о существующих проблемах с переправой. Фото: принтскрин видео.

Жители поселка Тумботино в Нижегородской области вновь удивили своим творчеством на злободневную тему. В этот раз на мотив детской песенки из советского мюзикла «Приключения Буратино» креативные нижегородцы написали свежий рок-хит «Тумботино». В ролике они предстали в костюмах из истории о золотом ключике.

- Но так бывает иногда — приходит по весне вода. И перекрыты все пути. Нам не проехать, не пройти, дороги до парома нет и пишут люди в интернет. И жизнь была бы — красота, но не хватает нам моста! - гласит текст песни.

Речь идет о давней проблеме — между поселком Тумботино и городом Павлово отсутствует постоянная переправа. В теплое время года эти два населенных пункта связывает понтонный мост. Кроме того, пока открыта навигация, здесь курсирует катер Омик. Тем не менее, глубокой осенью, зимой и ранней весной до ледохода местные жители вынуждены ходить по замерзшей реке Оке. Далеко не всегда это мероприятие безопасно для их жизни и здоровья. Особенно трудно людям приходится, когда на улице начинает теплеть и появляются полыньи.

Известно, что еще в советские годы здесь планировали построить мост, но позднее про эту идею просто забыли. Также предлагалось использовать наплавной мост круглогодично, но годы идут, а воз и ныне там.

Тумботинцам наскучило постоянно напоминать о себе обычными обращениями и постами в соцсетях, о они начали творить. Так, например, несколько лет назад в период закрытия навигации местный житель Илья Нефедов опубликовал музыкальный клип «Мост». В новом ролике по наболевшей теме приняли участие уже более 20-ти человек.

- Если бы не дружба, ничего этого бы не было! Прошел ровно год, как мы начали работать на студии над треком (их, кстати, получилось 4 разных варианта). Всего я насчитал 23 человека, кто участвовал на разных этапах в создании данной композиции и видео. Вы все знаете свой вклад и я всех Вас благодарю! Жаль, что не успели в сезон половодья, но может быть так даже лучше, - написал автор публикации Александр К. в соцсетях. К слову, 5 августа местные жители отпраздновали 443-летие поселка Тумботино.