«Воняет канализацией, вода покрыта пленкой»: Нижегородское озеро Нестиар оказалось на грани экологической катастрофы

Озеро оказалось на грани экологической катастрофы. Фото: Игорь Большаков

Озеро Нестиар в Воскресенском районе Нижегородской области всегда славилось своими природными красотами. Голубая гладь воды, живописные берега, редкие краснокнижные растения – все это словно магнитом притягивало многочисленных туристов со всей области. Все изменилось буквально за один день.

– Вечером 4 августа я пошла купаться на озеро и обомлела: весь берег и вода покрыты пленкой, воняет канализацией, – вспоминает местная жительница Ольга Большакова. – Конечно, я тут же ринулась за соседями.

Масштаб бедствия трудно переоценить – озеро является особо охраняемой природной территорией. Фото: Игорь Большаков

Когда к озеру прибежали жители села, стало понятно, что озеро оказалось на грани экологической катастрофы. Масштаб бедствия трудно переоценить – озеро является особо охраняемой природной территорией и домом для многочисленных речных обитателей.

– Я был просто ошарашен, – рассказывает Игорь Большаков. – Начал снимать все это на телефон, а у самого даже слов не было.

Местные жители тут же вызвали сотрудников полиции, которые составили протокол в связи с этим инцидентом. А на следующий день на место приехали и экологи. Теперь им предстоит оценить масштаб загрязнения и разработать план спасения озера. Сами же местные жители во всем винят свою соседку – дескать, именно она слила в озеро содержимое своей выгребной ямы.

Озеро Нестиар утром 5 августа. Фото: Игорь Большаков

– Произошел вопиющий случай – сброс нечистот в озеро Нестиар, предположительно, одной из жительниц села, решившей опустошить свою выгребную яму таким вот странным способом, – заявил глава администрации Воскресенского района Александр Запевалов. – На данный момент ситуация стабилизирована, держится на контроле. На месте работают экологи, взяты пробы воды.