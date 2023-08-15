Грозы и дожди ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы 15 августа

Гроза. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайшие несколько часов в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются грозы и сильные дожди. Непогода сохранится также ночью 16 августа. Соответствующее экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по региону.

В связи с ненастьем возможно увеличение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи и нарушением работы объектов ЖКХ и энергетики, а также обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций.

Температура воздуха вечером 15 августа составит +20…+23 градуса Цельсия, а вот ночью 16 августа немного похолодает – температура воздуха не поднимется выше +18 градусов.

БДИ!

ГУ МЧС по Нижегородской области призывают нижегородцев во время грозы соблюдать меры предосторожности:

• Во время грозы нельзя подходить к электропроводке и антеннам, а также нельзя касаться водопроводных кранов.

• Во время грозы стоит отключить в доме все бытовые и электроприборы и радио. Нельзя пользоваться телефоном, особенно на улице.

• Также во время грозы не стоит прятаться под деревьями. Лучше укрыться в ближайшем магазине или жилом доме.