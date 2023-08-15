Сборы ребенка в школу в Нижнем Новгороде обойдутся в 12 600 рублей

Девочка собирает школьный рюкзак перед школой. Фото: Мария ЛЕНЦ

Приближается главный осенний праздник – День знаний 1 сентября, а это значит, что родители уже активно подготавливают своих детей к школе: покупают канцелярию, ищут красивый и вместительный рюкзак, ездят по магазинам за формой и подбирают подходящую обувь. Но где же подготовка ребенка к новому учебному году в школе обходится дороже всего – в Москве, Санкт-Петербурге или, может, в Нижнем Новгороде? Ответ на этот вопрос подготовил сервис SuperJob.

Так, на закупку одежды, обуви, спортивной формы, канцелярии и рюкзак родители из Нижнего Новгорода в среднем потратили 12 тысяч 600 рублей. Сборы в школу нижегородским семьям обошлись на 10% дороже, чем год назад.

Тенденция прироста отмечалась последние несколько лет. Например, в 2019 году собрать одного юного нижегородца к школе стоило 8 тысяч рублей, в 2020 – 8 тысяч 100 рублей, в 2021 – 9 тысяч 500 рублей, в 2022 – 11 тысяч 500 рублей.

Дороже всего подготовка ребенка к учебному году обходится жителям Москвы, там на это дело в среднем тратят по 15 тысяч рублей. Чуть ниже расходы в Санкт-Петербурга – 13 700 рублей, а также в Екатеринбурге – 13 600 рублей.

Специалисты проводили опрос среди родителей школьников в период с 21 июля по 14 августа. Всего в исследовании поучаствовало 9 тысяч человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Челябинска, Омска, Самары, Ростова-на-Дону, Уфы, Краснодара, Красноярска, Перми, Воронежа и Волгограда.