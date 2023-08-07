Прячутся от солнца и охлаждаются газировкой: как люди спасаются от 30-градусной жары в Нижнем Новгороде

Женщина прячется от жары под зонтом. Фото: Мария СОРОКИНА

Начало рабочей недели в Нижнем Новгороде выдалось знойным. 7 августа днем столбики термометров показывали до +30 градусов, а ощущалось, как все +40. Особенно жарко в полдень - на небе ни облачка, голову припекает. Бутылка 0,5 минеральной воды в таких условиях выпивается чуть ли не залпом. Над асфальтом поднимается марево. Кажется, что вот-вот металл и пластик начнут плавиться от нагрева.

Питьевая вода в такую погоду заканчивается быстро. Фото: Мария СОРОКИНА

На улицах в такую погоду не очень людно. Площадь Лядова, через которую проходят популярные туристические маршруты, в этот раз почти пустая. Очевидно, многие решили отсидеться где-нибудь в прохладном помещении с кондиционером. Неподалеку на Окском съезде все-таки попалась одна заказная ГАЗель. Водитель остановил микроавтобус и открыл дверь в салон, чтобы людям не было душно.

ГАЗель открыли, чтобы пассажирам не было душно. Фото: Мария СОРОКИНА

Птицам в такую погоду тоже нелегко находиться в каменных джунглях. У подземного перехода встретился голубь, который никак не мог напиться воды из высыхающей лужи.

Голубь пьет из высыхающей лужи. Фото: Мария СОРОКИНА

Единственным людным местом на площади оказалась остановка общественного транспорта с навесом. Впрочем, спустя 15-20 минут наблюдений становится понятно, что некоторые не караулят свой автобус, а просто отдыхают в тени — они даже не смотрят в сторону подъезжающего транспорта.

Людипрячутся от солнца в тени остановки. Фото: Мария СОРОКИНА

Паренек с огромной бутылкой газировки пробежал по тротуару вдоль остановки и скрылся за дверью общежития политеха. Следом за ним по тротуару прошла колоритная дама с задорным оранжевым зонтом от солнца — она явно лучше многих подготовилась к выходу под палящие солнечные лучи.

Поднимаюсь в свой автобус. Там на полную мощность работает кондиционер. Напротив незнакомый мужчина громко разговаривает по телефону:

- Нет, я в автобусе еду. Нет, ты знаешь, не душно. В этот раз совсем не душно. Я тебе закину, а ты за детсад переведи, ладно?

Где-то слева сидит миловидная женщина в ярко-зеленой кофте и улыбается своему малышу в коляске — очевидно эти двое хорошо себя чувствуют в общественном транспорте. Тем временем мобильный телефон предательски сообщает о перегреве и отказывается выполнять свои функции. Камера, вайфай и GPS на время оказались отключены.

Телефон ожил где-то через полчаса. В заречной части города окна жилых домов распахнуты настежь, а белье сушится прямо на улице. Тем временем, местные дети и их родители отдыхают у расположенного поблизости сухого фонтана.

Дети охлаждаются в сухом фонтане. Фото: Мария СОРОКИНА

Ожидается, что жара до +28 градусов спадет только ближе к ночи. Следовательно, по окончании рабочего дня многие рванут на пляжи. К слову, некоторые водоемы в ближайшие дни посещать не стоит по рекомендации эпидемиологов.

В целом эта неделя будет жаркой для нижегородцев — в столице Приволжья ожидается аж до +32 градусов тепла.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как выжить в жару в раскаленном городе.