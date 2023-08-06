Гастрофестиваль «Да, шеф!» открыли в нижегородском парке «Швейцария»

Гастрономический фестиваль открыли мэр Юрий Шалабаев и шеф-повар Константин Ивлев. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Гастрономический фестиваль «Да, шеф!» открыли в нижегородском парке «Швейцария» мэр Юрий Шалабаев и шеф-повар Константин Ивлев. Фестиваль проходит в городе уже в третий раз. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отмечает Юрий Шалабаев, гастрофестиваль очень популярен среди нижегородцев и гостей Нижнего Новгорода. Только в прошлом году мероприятие посетили 120 тысяч человек. Мэр считает, что залог такого успеха в правильно выбранной площадке проведения фестиваля – парке Швейцария, и, конечно, в программе, которая отвечает всем запросам потребителей.

– Стало уже доброй традицией, что в августе мы собираемся в Нижнем Новгороде, – сказал Константин Ивлев. – А ещё доброй традицией стало, что мы каждый раз устанавливаем новый рекорд. Чтобы Нижний Новгород гремел по всей России и все знали, что это кузница рекордов! И я уже не в первый раз признаюсь в любви к Нижнему Новгороду, который покорил меня своей историей. Вы сами видите, как за последние годы к вам увеличился интерес.

Перед стартом фестиваля прошел костюмированный парад вкуса, творчества и достижений Поволжья. Маленькие нижегородцы удивили всех своими нарядами. Равнодушными никого не оставили и домашние животные, хозяева которых креативно подошли к выбору костюмов.

Напомним, одним из самых ярких событий фестиваля станет кулинарный рекорд по приготовлению освежающего летнего лимонада с занесением в Книгу рекордов России.

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