Погода в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Невыносимая жара продержится в Нижнем Новгороде до 13 августа. На предстоящей неделе солнечную погоду сменит облачная, тем не менее столбики термометров будут держаться на отметках в +28...+31 градус. Информация об этом появилась на сервисе Яндекс.Погода.

Сегодня, 6 августа, в Нижнем Новгороде будет ясная погода. Днем и вечером ожидается до 30 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +18...+21 градуса.

В понедельник температура воздуха не поднимется выше отметки в +29 градусов. Однако ощущаться она будет как +31. День будет солнечным, а максимальная скорость ветра составит 2,4 метра в секунду.

Ясная и жаркая погода продержится до 8 августа. Днем столбики термометров не поднимутся выше +29 градусов.

В среду ожидается облачная погода с прояснениями. Жара не оставит Нижний Новгород и +28...+29 градусов будут ощущаться как +31.

10 августа такая погода сохранится. Синоптики прогнозируют +27...+28 градусов, которые будут ощущаться как +30. К ночи температура воздуха понизится до +20 градусов.

В пятницу нижегородцев снова ожидает невыносимая жара. Столбики термометров днем поднимутся до +31 градуса. Погода будет облачной с прояснениями. Скорость восточного ветра составит 3,6 метров в секунду.

12 августа ожидается понижение температуры до +26...+28 градусов. Облачная погода сохранится. Ночью температура воздуха не поднимется выше +19 градусов.

13 августа, по прогнозам синоптиков, в Нижний Новгород придет небольшое похолодание. Температура воздуха днем составит +24...+25 градусов. Небо будет облачным с прояснениями.

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