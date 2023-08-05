Маршрутка Т-59 врезалась в столб возле ТЦ «Крым». Фото: телеграм-канал «Нижний 24».

Маршрутка Т-59 влетела в столб возле торгового центра «Крым» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в телеграм-канале «Нижний 24».

На опубликованных кадрах видно, что удар был сильный, повреждена передняя часть автобуса. Авария случилась вечером 4 августа. Находились ли в тот момент пассажиры в автобусе, неизвестно. Количество пострадавших также неизвестно.

Напомним, 31 июля произошло серьезное ДТП. Туристический автобус чуть не улетел с моста на улице Ванеева, но в последний момент зацепился за отбойник и упёрся в металлический забор. Вторым участником этого ДТП стала маршрутка Т-31, следующая по маршруту «Большая Окружная – площадь Минина и Пожарского». Именно в ней и нашлись пострадавшие.