Украли 448 тысяч тонн речного песка: Нижегородцы провернули аферу на 65 млн рублей, углубляя дно Оки и Волги

Песок продавали под видом ила. Фото: принтскрин видео.

Воистину безгранична смекалка любителей нелегальной наживы. Оригинальный способ разбогатеть придумали руководители предприятия водного транспорта, расположенного в Нижнем Новгороде. Вместо того, чтобы честно проводить дноуглубительные работы в акватории рек Оки и Волги, они тайком вывозили оттуда песок и продавали. По данным региональной транспортной полиции, с мая 2021 года по ноябрь 202 года было украдено в общей сложности 448 тысяч тонн песка, который, к слову, относится к полезным ископаемым.

Всего похищено 448 тысяч тонн речного песка. Фото: принтскрин видео.

- Речной песок они незаконно реализовали нескольким предпринимателям из числа своих знакомых под видом донного грунта, без проведения специальных экспертиз. Общая сумма материального ущерба, причинённого Российской Федерации, составила более 65 миллионов рублей, - объяснили в пресс-службе транспортной полиции региона.

То есть на бумаге все выглядело просто как грязь со дна, а на деле компании приобретали материал, который можно использовать в строительстве. Выйти сухими из воды не получилось - хитроумный план вскоре был раскрыт. Сотрудники транспортной полиции оперативно выявили круг потенциальных аферистов. Ими оказались заместитель начальника предприятия и руководитель одного из его отделов. Обоих задержали в городском порту

Подозреваемых нашли и задержали. Фото: принтскрин видео.

. По статье «Кража в особо крупном размере» им грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время оба подозреваемых находятся под стражей. Ведется расследование уголовного дела.