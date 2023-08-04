Забеги, заплывы и триатлонные гонки: Фестиваль IRONSTAR впервые пройдет в Нижнем Новгороде

Вместе со спортсменами со всей страны триатлонную дистанцию преодолеет команда фонда развития инклюзии в спорте. Фото: организаторы соревнований

Фестиваль спорта IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2023 пройдет в Нижнем Новгороде 4 и 5 августа. В программу мероприятий входят женские и детские забеги, заплывы и триатлонные гонки. Об этом сообщают организаторы соревнований.

Начнется фестиваль 4 августа с заплывов на открытой воде. В акватории Гребного канала участники преодолеют 1 и 2 морские мили. Там, где нет волн и течения, они проплывут 1,852 километра и 3,704 километра.

В этот же день пройдут детские забеги на 500 и 1 000 метров. Юных бегунов на финише наградят памятными медалями. Женский забег на 5 километров, пройдет в конце первого дня спортивного фестиваля.

На 5 августа запланированы соревнования по триатлону. Спортсмены смогут преодолеть 1,93 километра в плавь в акватории Гребного канала. Также их ожидает 90 километров на велосипеде по центральным улицам города, мимо стен Нижегородского кремля и вдоль Волги. Завершится триатлон забегом на дистанцию 21,1 километра по набережной Гребного канала. Кроме того, будет подготовлена и олимпийская дистанция – 1,5 километра в плавь, велогонка на 40 километров и забег на 10 километров.

Вместе со спортсменами со всей страны триатлонную дистанцию 113 километров преодолеет эстафетная команда фонда развития инклюзии в спорте #БольшеЧемМожешь.

– В этом году карта соревнований IRONSTAR расширилась, и мы очень рады, что они проходит в Нижнем Новгороде - одном из старейших городов России, который принимал такие знаковые спортивные соревнования, как Чемпионат мира по футболу 2018. Надеемся, что наш фестиваль спорта займет особое место в сердцах многих спортсменов и станет одним из самых любимых спортивных мероприятий, – отметил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Напомним, в связи с проведением спортивного фестиваля в Нижнем Новгороде 5 августа временно остановят движение транспорта по 12 улицам и мосту.

КОНКРЕТНО:

Программа фестиваля на 5 августа

6:00 - 19:00 Информационный центр IRONSTAR «ГОРАДРОМ» – набережная Гребного Канала, 108Г.

6:00 -19:00 Спортивная выставка-ярмарка ЭКСПО «ГОРАДРОМ» – набережная Гребного Канала, 108Г.

6:00 -19:00 Технический сервис велосипедситов «ГОРАДРОМ» – набережная Гребного Канала, 108Г.

6:00 -19:00 Камера хранения «ГОРАДРОМ» – набережная Гребного Канала, 108Г.

6.00 - 6.50 Открыта транзитная зона. Постановки велосипедов нет – набережная Гребного канала (судейская вышка).

6.50 – Открытие стартовых кластеров – СШОР по гребному спорту (набережная Гребного канала, 108А).

7.00 – Старт Элита: мужчины IRONSTAR 113 – СШОР по гребному спорту (набережная Гребного канала, 108А).

7.03 – Старт Элита: женщины IRONSTAR 113 – СШОР по гребному спорту (набережная Гребного канала, 108А).

7.05 – Старт All-Stars: мужчины, женщины IRONSTAR 113 – СШОР по гребному спорту (набережная Гребного канала, 108А).

7.10 – Старт возрастные группы: мужчины, женщины IRONSTAR 113 – СШОР по гребному спорту (набережная Гребного канала, 108А).

7.25 – Старт эстафетных команд IRONSTAR 113 – СШОР по гребному спорту (набережная Гребного канала, 108А).

7.30 – Старт параатлетов IRONSTAR 113 – СШОР по гребному спорту (набережная Гребного канала, 108А).

10.50 – Фи ниш лидера IRONSTAR 113 – набережная Гребного канала (судейская вышка).

10.00 - 19.00 Гравировка медали финишера – «ГОРАДРОМ» (набережная Гребного Канала, 108Г).

13.30 – Старт Элита: мужчины IRONSTAR OLYMPIC – СШОР по гребному спорту (набережная Гребного канала, 108А).

13.33 – Старт Элита: женщины IRONSTAR OLYMPIC – СШОР по гребному спорту (набережная Гребного канала, 108А).

13.35 – Старт All-Stars: мужчины, женщины IRONSTAR OLYMPIC – СШОР по гребному спорту (набережная Гребного канала, 108А).

13.40 – Старт возрастные группы: мужчины, женщины IRONSTAR OLYMPIC – СШОР по гребному спорту (набережная Гребного канала, 108А).

13.55 – Старт эстафетных команд IRONSTAR OLYMPIC – СШОР по гребному спорту (набережная Гребного канала, 108А).

14.00 – Старт параатлетов IRONSTAR OLYMPIC – СШОР по гребному спорту (набережная Гребного канала, 108А).

17.00 - 20.00 – Выдача велосипедов из транзитной зоны – набережная Гребного канала (судейская вышка).

15.20 – Финиш лидера IRONSTAR OLYMPIC – набережная Гребного канала (судейская вышка).

15.50 – Закрытие финиша IRONSTAR 113 – набережная Гребного канала (судейская вышка).

16.30 - 17.15 – Церемония награждения IRONSTAR 113 – «ГОРАДРОМ» (набережная Гребного Канала, 108Г).

18.30 – Закрытие финиша IRONSTAR OLYMPIC – набережная Гребного канала (судейская вышка).

18.45 - 19.30 – Церемония награждения IRONSTAR OLYMPIC, корпоративных команд, спортивных школ и спортивных клубов – «ГОРАДРОМ» (набережная Гребного Канала, 108Г).