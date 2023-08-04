К Году наставника. Проводник в профессию

Наталья Приписнова, контролер измерительных приборов и специального инструмента службы метрологии АО «АПЗ», за восемь лет работы на предприятии освоила профессию на отлично. Сейчас она наставник молодых специалистов.

В службе метрологии Арзамасского приборостроительного завода более 80 сотрудников. В прошлом году пришло много новичков, и за каждым был закреплен наставник. По словам главного метролога Ивана Демчука, метрология – наука точная, каждая ошибка может привести к браку на производстве, а этого допустить нельзя. На данный момент ни одно учебное заведение не готовит специалистов по метрологии. Поэтому через школу наставничества должен пройти каждый новый сотрудник службы. Проводника в профессию выбрать не так-то и просто, но есть специалисты, которым можно доверить молодых, отметил Иван Иванович.

Наталья Приписнова тоже когда-то была учеником у наставника Юлии Рузанкиной, а сейчас – контролер ИПиСИ 6 разряда в лаборатории линейно-угловых измерений. Недавно «укротила» новую установку (эталон) для поверки концевых мер длины. Машина умная, но капризная, однако Наталья нашла к ней подход. На этом оборудовании работают всего два человека.

Наталья – дважды наставник, первая ее ученица Екатерина Панькив, уже специалист службы метрологии, самостоятельно трудится, имеет 4 разряд. А недавно ее подопечной стала Екатерина Павлова.

– Мы быстро нашли общий язык, – рассказывает Екатерина. – Первые дни я была похожа на первоклассницу, которая по пятам следует за Натальей. Я знакомилась с теоретическими материалами, ГОСТами, ОСТами. Затем под руководством моего наставника приступила к практике. Узнала, какой эталон следует использовать в работе, для чего нужно то или иное средство измерения, как правильно оформлять документацию. Профессия для меня новая, много узнала интересного, полезного. Стараюсь держать руку на пульсе, постоянно что-то изучаю. В метрологии без этого нельзя, так как появляются новые средства измерения, методики поверки (калибровки), и я как контролер должна знать, как их применять в работе.

– Новичку обязательно нужен наставник, чтобы не потеряться в профессии, – говорит Наталья Приписнова. – Это очень ответственно. От того, как ты передаешь знания, заинтересуешь молодого работника, доступно объяснишь материал, зависит, захочет ли он потом остаться на предприятии и развиваться дальше.

– Наставник должен быть образованным, коммуникабельным, требовательным и к себе, и к тому, кому передает знания, – говорит Иван Демчук. – Когда новый человек приходит на завод, он растерян, может быть, даже напуган теми сложностями, которые стоят перед ним. Именно наставник настраивает его на позитив, помогает войти в профессию и длительное время ведет, помогает в работе.

Наталья Глазунова

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