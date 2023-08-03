Вместо экобрусчатки «дорога из желтого кирпича». Показываем, как изменился Щелоковский хутор в Нижнем Новгороде

Благоустройство Щелоковского хутора завершилось в Нижнем Новгороде. ФОТО: Администрация Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде завершился очередной этап благоустройства Щелоковского хутора. На этот раз все внимание было приковано к многочисленным дорожкам, проложенным вокруг озер и пляжных зон.

Полностью привели в порядок эту территорию еще в 2019 году. Однако тогда массу претензий у нижегородцев вызвала экобрусчатка, которой были выложены дорожки.

- Ходить просто невозможно, гляди того подвернешь ногу, - возмущались жители в социальных сетях.

Тогда же городские власти заговорили о замене этой брусчатки другим покрытием. И вот этим летом подрядчик приступил к работе.

- Приняли такое решение, потому что отдыхаю

ФОТО: ПРесс-служба администрации Нижнего Новгорода.

щие не раз жаловались, что по брусчатке неудобно ходить, особенно с маленькими детьми и с колясками, - пояснил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Всё это мы делаем для того, чтобы нижегородцы и туристы обращали внимание только на красоты города, а не на то, что может испортить всё впечатление.

Работы было проделано немало – пришлось заменить почти пять тысяч квадратных метров покрытия. Изменения затронули территорию первого, второго и третьего озер. Часть дорожек заасфальтировали, часть – выложили желтой брусчаткой. Полностью завершить работу удалось за два месяца.

ФОТО: Администрация Нижнего Новгорода.

- На первом озере дополнительно провели берегоукрепление. Экобрусчатку, на которую и поступали жалобы, демонтировали и вывезли с территории зоны отдыха, - рассказали специалисты городской дирекции парков и скверов.