Сквер у Серобусыгинского дома открыли после благоустройства в Нижнем Новгороде

Сквер у Серобусигынского дома открыли после благоустройства в Нижнем Новгороде. Фото: ИРГС в соцсетях.

Сквер у Серобусыгинского дома открыли после благоустройства на проспекте Октября в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом Институт развития городской среды сообщил в социальных сетях.

Обновление общественного пространства было задумано еще в 2020 году. Тогда и была разработана концепция благоустройства. Сквер благоустроили по программе формирование комфортной городской среды.

На площадке появилась детская горка с канатными лестницами внутри, множество новых качелей и пружинок для детей разных возрастов, а также теннисные столы.

Там появилась детская площадка, теннисные столы, лавочки и высажены деревья. Фото: ИРГСв соцсетях

Появились новые места для отдыха, полностью заменено мощение, а по всей детской площадке уложено травмобезопасное резиновое покрытие. Кроме того, теперь в сквере стало безопасней гулять, ведь там есть освещение. В рамках благоустройства высадили новые деревья и кустарники.

Институт развития городской среды отметил, что Серобусыгинский квартал – это часть микрорайона Соцгород на Автозаводе. Фактически, весь квартал занимает один разноэтажный жилой дом с 59 подъездами и красивыми арками. Его построили в 1938 году по проекту архитектора Ильи Голосова и получил название в честь выдающегося производственника Автозавода — Александра Бусыгина.