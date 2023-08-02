Испытано на себе: Как собрать первоклассника в школу в Нижнем Новгороде и не разориться

За канцтовары для школы придется отдать около 1,5 тысячи рублей. Фото: Мария СОРОКИНА

С наступлением последнего летнего месяца в нижегородских магазинах и супермаркетах стали появляться целые отделы с школьными принадлежностями. Торговые сети наперебой хвастаются низкими ценами и предлагают скидки на популярные товары для учебы. У родителей будущих первоклашек разбегаются глаза от великого многообразия предложений к 1 сентября. Необходимо как можно быстрее решить — в торговый центр или на базар, подешевле или подороже, по размеру или на вырост, черный или темно-синий… И все надо успеть до того, как начнется ажиотаж и тетрадки с любимыми персонажами ребенка в одночасье сметут с полок. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» решил помочь нижегородцам в этом вопросе и, посоветовавшись с родителями школьников, вывел универсальный «стартер-пак» для первоклашки. Естественно, в разных учебных заведениях этот список может дополняться, однако основная часть останется прежней.

Главное, чтобы костюмчик сидел

С выбором товаров мне поможет харизматичный парень и будущий первоклашка Евгений. Он лучше взрослых знает, что понравится ребятам его возраста, а что давно уже не в тренде. Первым делом мы с нашей моделью направляемся в один из наиболее популярных детских магазинов. Покупателей там мало, но это только пока. У самого входа стоят уже не стеллажи с подгузниками, а вешалки с детской одеждой. Сарафаны, платьица, блузки, брючные костюмы, рубашки и бабочки — чего тут только нет. Взору сразу приглянулась серая жилетка и висящий под ней костюм в тон — это точно сидело бы на Жене, как с иголочки, но нам надо выбрать комплект в черно-белой гамме. Можно взять готовую «двойку» и рубашки, а можно собрать самостоятельно, разница в цене плюс-минус примерно 150 рублей. Вариантов так много, что есть шанс не угадать с тоном или посадкой, поэтому за основу выбираю пару «пиджак-брюки».

Школьную форму выбирали долго. Фото: Мария СОРОКИНА

Полчаса поисков нужных размеров, и комплект собран. Из лучших побуждений беру сразу два — в первый год обучения разные казусы случаются, «запаска» не помешает. Евгений тем временем уже присмотрел себе товары для хобби. Гончарное искусство и выжигание по дереву занимают его мысли куда больше, чем приближающийся День знаний.

Иногда просто хочется забыть о школе и выжигать по дереву. Фото: Мария СОРОКИНА

5 тысяч рублей за ранец с машинкой

По пути в примерочную присматриваем ранцы — вариантов много, но они не отличаются большой оригинальностью оформления. На девочек смотрят с полок котята, единороги, куклы и принцессы, на мальчишечьих рюкзаках изображены разноцветные машинки, силуэты спортсменов, абстрактные фигуры на черном или темно-синем фоне. После долгих поисков популярных персонажей попадается только девчачий ранец с Леди Баг. Женек к такому холоден. Интересуюсь у работника торгового зала, какие ранцы берут чаще.

В магазине много рюкзаков с машинками. Фото: Мария СОРОКИНА

- Да все берут — и дешевые, и дорогие. С машинками тоже популярны, - с долей удивления в голосе отвечает женщина в форменном синем поло.

Ценовой диапазон в этой категории велик — от 349 до 6 тысяч рублей. Можно найти вариант с ортопедической спинкой в пределах полутора тысяч, но Евгений откладывает в сторону ранец подешевле и выбирает за 4999 рублей. Неплохой выбор, сударь! На примерке все смотрится более-менее гармонично.

Выбранный рюкзак оказался не дешевым. Фото: Мария СОРОКИНА

Хватаем с витрины туфли и сменку с белой подошвой.

Сменка с белой подошвой - это важно. Фото: Мария СОРОКИНА

Также берем кеды для физкультуры, спортивную форму, две недорогих белых футболки, а еще мешки под обувь и пенал за 299 рублей.

К рюкзаку с машинкой подберем и пенал с машинкой. Фото: Мария СОРОКИНА

Канцтовары здесь дороговаты. Выставленный на самое видное место готовый комплект для школьника не отвечает нашим высоким требованиям — тетрадей маловато. На этом все, идем в другой магазин.

За самым красивым дневником!

Что-что а дневник должен быть самым лучшим. Пока я копошусь на стеллажах с ручками и карандашами, Женя хватает с полки дневник с милым котиком:

- Нет. Другой не хочу. Хочу этот!

Если дневник, то только с котиком! Фото: Мария СОРОКИНА

Беру в руки эту книжицу с толстой коркой, открываю. Первая страница вся исчерчена строчками для заполнения — от имени до резус-фактора. А мы-то в девяностые кроме первых четырех пунктов и не писали ничего! Внутри помимо самого нужного обнаружилась страница под имена преподавателей, страница с гимном России и несколько страниц со шпаргалками. В уме прикидываю расходы, на дневник все-таки соглашаюсь. Следом детская рука указывает на краски за 249 рублей.

Детская рука указывает на краски за 249 рублей. Фото: Мария СОРОКИНА

Нет, товарищ, немного экономии не помешает. 12-ти цветов будет достаточно. Цветные карандаши можно взять в комплекте с точилкой и ластиком, но это не кажется лучшим выбором. Беру качественный ластик от знакомой с детства марки канцтоваров, закрытую точилку, обложки, недорогую папку для тетрадей, клей-карандаш и все остальные товары по списку. Евгений показывает на пенал за 449 рублей с наполнением. Учитывая, что в соседнем магазине примерно столько же стоит целый набор для первоклашки, такая покупка не кажется выгодной. На кассе прихватываем леденец в благодарность Жене за проделанный труд.

Следует сказать, что при выборе школьных принадлежностей мы с Евгением ориентировались на его вкусы, качество товаров, возможность купить все сравнительно быстро в 1-2 магазинах и примерить форму еще до покупки. У обоих магазинов существуют онлайн-версии, где можно приобрести те же самые товары с хорошей скидкой. Кроме того, некоторые вещи из списка можно заменить на более экономичные.

Школьная форма

2 комплекта «брюки +пиджак» — 7998 рублей;

2 рубашки — 1798 рублей;

жилетка — 1299 рублей;

бабочка — 299 рублей;

спортивная форма — 1399 рублей;

2 футболки — 298 рублей;

кеды на физкультуру — 449 рублей;

туфли — 1999 рублей;

сменная обувь с белой подошвой — 1999 рублей;

ранец — 4999 рублей;

2 мешка (для спортивной формы и сменной обуви) — 538 рублей.

Канцтовары

дневник — 155 рублей;

10 тетрадей в клетку, 12 листов — 49 рублей;

10 тетрадей в тонкую линейку, 12 листов — 49 рублей;

альбом для рисования — 49 рублей;

цветная бумага — 39 рублей;

пенал — 299 рублей;

2 ручки — 32 рубля;

2 простых карандаша — 9 рублей 80 копеек;

ластик — 65 рублей;

точилка с контейнером — 38 рублей;

линейка 20 см — 15 рублей;

краски — 79 рублей;

кисть — 25 рублей;

стакан-непроливайка — 25 рублей;

клей-карандаш — 19 рублей;

ножницы со скругленными краями — 85 рублей;

пластилин — 50 рублей;

обложки для тетрадей 20 — 99 рублей;

обложки для учебников — 250 рублей;

папка для тетрадей — 39 рублей;

счетные палочки — 35 рублей.

Итого: 24 580 рублей 80 копеек