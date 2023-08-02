Нижегородцы смогут стать участниками просветительского проекта в честь 95-летия поэта Дементьева

Нижегородцы могут стать участниками просветительского проекта в честь 95-летия поэта Андрея Дементьева, организованного издательским домом «Аргументы и факты». Об этом сообщают организаторы.

- Новый проект рассчитан, в основном, на молодых — это рассказ о любви к своей стране, малой родине через стихи и мысли всеми любимого стихотворца, - рассказывают организаторы.

Важной частью проекта станет виртуальный музей поэта и виртуальная 3D-экскурсия по Дому поэзии Дементьева в Твери. Также в социальных сетях будет проходить онлайн-марафон стихов Андрея Дементьева. Он будет проводиться в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Культурно-просветительский проект также включает конкурс стихов о любви среди молодых поэтов. Завершится он концертом к 95-летию поэта в Государственном Кремлёвском дворце с участием известных артистов и поэтов.