«Отдавай кладовку прямо сейчас»: В Дзержинске новосел проломил стену в соседнюю квартиру, пытаясь захватить лишние квадратные метры

Стена в кладовке теперь выглядит так. Фото: Ирина Копытова.

Ранним июльским утром жительница Дзержинска Ирина проснулась от жуткого грохота. Прибежав на шум, она обнаружила, что новый сосед ломает стену в ее квартиру. В кладовке уже была видна зияющая дыра.

- Я проснулась от того, что моя квартира рушится, - объясняет Ирина в разговоре с корреспондентом «КП-Нижний Новгород». Он сначала начал ломать, а потом вместе с женой ко мне постучался и сказал, что либо я отдам эту кладовку прямо сейчас и без споров, либо через суд. О каком суде может быть речь, если он просто вламывается в мою квартиру?!

Возмущенная хозяйка квартиры сразу вызвала полицию. Приехал участковый. С Ирины взяли заявление, а с соседа - обещание прекратить крушить стену. По словам нижегородки, после отъезда участкового работы в соседней квартире возобновились.

- Мы с мамой переехали в эту квартиру полтора года назад. Через год мама умерла, и я вступила в право наследования. Сосед поселился здесь совсем недавно. Мы и не виделись почти, так как в этой квартире они делают ремонт, но не живут постоянно. Если посмотреть схему планировки, становится понятно, что кладовка выступает за пределы несущей стены. Сосед, вероятно, решил, что так не должно быть. Я ему показываю документы, что это все мое, а он говорит, что это все «липа» и машет кувалдой, - добавила Ирина.

В плане указано, что кладовка относится к квартире заявительницы. Фото: Ирина Копытова

По ее словам, никакого конфликта с соседом раньше не было, они даже не были знакомы. Однако после случившегося Ирине начали поступать сообщения от горожан. Люди рассказывают, что ее сосед — видный бизнесмен, исключительной доброжелательностью по отношению к по-сторонним он не отличается.

Корреспондент «Комсомолки» решил выяснить, что на самом деле произошло между соседями и дозвонился до супруги того самого мужчины. Собеседница отказалась от любых комментариев по этому поводу, но «не под диктофон» дала понять, что никакого злого умысла не было. В квартире идет ремонт, ну а во время ремонта, как известно, порой случаются разные непредвиденные ситуации. Теперь разбираться в этой истории и искать виноватых предстоит полиции и профильным организациям. А пока Ирина продолжает жить в квартире с дырявой стеной и не может выйти на работу, потому как следить за ее имуществом больше некому:

- Они сломали часть своих оконных блоков и разрушили вот эту стену. Теперь у меня в квартире гуляет ветер. Дыра в стене такая, что заходи, кто хочешь. Я сижу дома и охраняю свои вещи, на работу не хожу. У меня здесь техника, документы на квартиру, ювелирные украшения в конце концов. Уже заплатила 2 тысячи за план в БТИ, чтобы доказывать, что это мое помещение, 4 тысячи надо будет заплатить юристу, чтобы подать иск в суд, - резюмировала Ирина.

Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе регионального ГУ МВД, информация об этом происшествии поступила в полицию 27 июля. Стражи порядка опросили и саму пострадавшую, и ее соседей. В итоге соседи все-таки решили не судиться и помирились.

- Мать собственницы квартиры соседей написала расписку, что до 3 августа 2023 года за свой счёт проведёт работы по восстановлению демонтированной стены. На этом стороны примирились. Собранные материалы направлены для принятия решения в Горжилинспекцию, - резюмировали в пресс-службе ведомства.