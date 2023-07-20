Строительство Южного обхода Арзамаса выходит на финишную прямую. ФОТО: ЗСНО.

20 июля в Законодательном Собрании Нижегородской области на комитете по транспорту и дорожному хозяйству депутаты обсудили работы по строительству, реконструкции и ремонту дорог в регионе.

Депутаты комитета обсудили доклад областного правительства об исполнении мероприятий в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Нижегородской области».

По информации регионального министерства транспорта, в 2023 году в рамках программы дорожной деятельности планируется привести в нормативное состояние более тысячи километров автодорог регионального, межмуниципального, а также местного значения в границах агломераций.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 185 участков автодорог.

Что касается крупных транспортных проектов, в этом году планируется начать строительство дублёра проспекта Гагарина, включающего в себя 4 очереди.

Также масштабная дорожная кампания развернётся на юге Нижегородской области. Там развивается паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров». Речь идёт, в частности, о строительстве Южного обхода Арзамаса протяжённостью почти 10 километров с объемом финансирования 3,6 млрд рублей, что позволит снизить уровень загрузки улично-дорожной сети города, обеспечит комфортное передвижение туристов по культурно-исторической его части. На сегодняшний день техническая готовность составляет 97 %. Сейчас идет разработка рабочей документации и начаты подготовительные работы.

Кроме того, в настоящее время ведутся работы по предпроектной подготовке строительства дороги, связывающей рабочий посёлок Выездное и железнодорожную станцию Арзамас-1. Необходимость реализации проекта обусловлена созданием единого транспортно-пересадочного узла и прямого маршрута движения паломников в направлении Сарово-Дивеевской обители.

Запланировано строительство надземного пешеходного перехода на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду в Кстовском районе и капитальный ремонт участка дороги Воротынец - Спасское – Сергач.

«Комитет по транспорту регулярно держит на контроле ситуацию с ремонтом дорог в рамках БКД. Дорожная кампания в регионе проходит активно. Совместно с Правительством нам удалось перераспределить объём финансирования таким образом, что дороги, запланированные к ремонту в 2024 году, мы сможем отремонтировать уже в этом году. А значит, получится раньше закрыть многие проблемные участки. Особо отмечу эффективность работы регионального Правительства по привлечению в нашу дорожную отрасль федеральных средств», - сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.