Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области обсудили эффективность расходования областного бюджета за 2022 год

24 июля в Законодательном Собрании Нижегородской области на заседании комитета по бюджету и налогам депутаты рассмотрели законопроект «Об исполнении областного бюджета за 2022 год».

Законопроект внесён губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и предусматривает утверждение отчета об исполнении областного бюджета за 2022 год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита.

Актуальность и практическая значимость законопроекта заключается в установлении соответствия исполнения областного бюджета в 2022 году требованиям бюджетного законодательства, в том числе в части целевого характера, результативности и эффективности использования средств областного бюджета.

«У нас также прошли публичные слушания по исполнению областного бюджета, своё мнение высказали представители региональной Общественной палаты. Все заключения контролирующих ведомств, таких, как прокуратура и Минюст, показывают, что никаких замечаний по тому, как расходовались бюджетные средства, нет», - рассказал председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.