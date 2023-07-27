Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области одобрили увеличение средств на достройку ЖК «Новинки SmartCiti». ФОТО: ЗСНО

27 июля на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты одобрили в двух чтениях изменения в региональный закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Поступления налога на прибыль организаций в 2023 году увеличены почти на 2 млрд рублей, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, выросли более чем на 500 млн рублей.

Дополнительные средства областного бюджета в сумме 235,5 млн рублей будут направлены на завершение строительства домов ЖК «Новинки SmartCity».

«Выполнение социальных обязательств – наш безусловный приоритет, поэтому мы стремимся закрыть тему со строительством ЖК «Новинки SmartCiti». Мы абсолютно уверены, что проблема этого долгостроя будет решена. Также изменения в бюджет касаются корректировок адресной инвестиционной программы и изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета», - пояснил председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Справка:

Основные параметры областного бюджета на 2023 год с учетом внесенных изменений составили:

- доходы: 280,558 млрд рублей (увеличены на 2,6 млрд рублей);

- расходы: 323,7 млрд рублей (увеличены на 2,6 млрд рублей);

- дефицит: - 43,142 млрд рублей (без изменений).