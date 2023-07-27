Депутаты расширили перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. ФОТО: ЗСНО.

27 июля на заседании Законодательного Собрания депутаты внесли изменения в закон «О патентной системе налогообложения на территории Нижегородской области». Законопроект, внесенный в региональный парламент губернатором, принят во втором чтении.

Законопроект разработан региональным минпромом и включает в себя расширение перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. В него включены:

-производство музыкальных инструментов;

- ремонт и настройка музыкальных инструментов;

-деятельность библиотек, музеев и прочих объектов культуры;

-розничная торговля товарами культурно-развлекательного назначения.

«Внесение изменений будет способствовать выводу предпринимателей из тени. Благодаря легализации бизнеса предприниматели также смогут воспользоваться различными мерами государственной поддержки, действующими в регионе. Купить патент можно на один или сразу на несколько видов деятельности, по каждому из которых определена сумма потенциально возможного к получению годового дохода. Стоимость патента - 6% от этой суммы», - пояснил председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.