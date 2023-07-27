Производители нижегородской бутилированной воды смогут рассчитывать на финансовую господдержку

27 июля на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты поддержали в двух чтениях законопроект о внесении изменений в Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области».

Таким образом, депутаты намерены привести региональный закон в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. Предполагается возможность предоставления финансовой господдержки производителям минеральной питьевой воды - субсидий, бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий.

По мнению парламентариев, такие меры должны способствовать увеличению производственных мощностей и ассортимента продукции. Тем более, в нескольких районах Нижегородской области успешно работают предприятия по добыче и реализации питьевой воды.

«До недавнего времени претендовать на такие меры поддержки не могли субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность которых связана с добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных. А вода к таким общераспространённым ископаемым как раз не относится, поэтому производители бутилированной воды были лишены возможности получать финансовую поддержку от государства. Теперь этот пробел в законодательстве будет устранён», - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.