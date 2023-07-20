Депутаты рассказали о поддержке бизнеса на выставке «Иннопром-2023». ФОТО: Законодательное собрание Нижегородской области.

На днях в Екатеринбурге завершилась международная промышленная выставка «Иннопром-2023», на которой были представлены лучшие инновационные разработки со всей страны. Приехали на мероприятие и депутаты Нижегородской области, которые рассказали о действующих в регионе мерах поддержки.

По словам заместителя председателя правительства России, министра промышленности Дениса Мантурова, в Нижегородской области создана лучшая в стране законодательная база и региональные меры поддержки промышленности. Усилия Нижегородской области в этой сфере не остались незамеченными. В рамках выставки «Иннопром-2023» был представлен рейтинг регионов с эффективной реализацией промышленной политики, в котором Нижегородская область переместилась с 14 на 10 место.

- Это достойная оценка совместной работы областного правительства, депутатов и промышленников. Но потенциал еще не израсходован – нам есть, куда стремиться. Нужно ставить для себя новую планку, - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Такой подход к делу уже дает свои практические результаты. Нижегородскую область на «Иннопроме-2023» представляла делегация из 50 компаний, больше половины из которых привезли на выставку свою продукцию. Она затрагивает сразу несколько важных направлений.

К примеру, благодаря первому в России фотополимерному 3D-принтеру теперь можно печатать слуховые аппараты для людей с нарушениями слуха. Компании, работающие в сфере транспорта и машиностроения, привезли на выставку импортозамещающие сиденья, модели троллейбуса и ледового комбайна. Также огромный интерес у посетителей выставки вызвали наработки в области беспилотных летательных аппаратов. Однако представленные на «Иннопроме-2023» проекты касались не только технологической сферы, но и информационной. В частности, участники делегации обсудили запуск сервиса для промышленников «Станкофонд», позволяющего узнать о наличии свободных производственных мощностей.

- Благодаря появлению такой системы, предприятия смогут разместить информацию о доступных промышленных средствах производства, коммунальной технике, строительном, сельскохозяйственном и прочем оборудовании, - рассказывают сами разработчики.

В конечном итоге прошедшая выставка дала возможность нижегородским компаниям и продемонстрировать свои достижения, и найти новых партнеров.

- События такого масштаба позволяют не только в полной мере раскрыть промышленный потенциал Нижегородской области, но и установить новые деловые контакты, дать возможность для полноценного обмена опытом. Причём, не только на уровне крупных предприятий, но и студенческих научных центров, - отметил Евгений Люлин. - Сейчас пришло время делать ставку на нашу прогрессивную молодёжь, проекты которой также представлены на Иннопроме.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Молодым специалистам НХП могут повысить стимулирующие выплаты

Соответствующие предложения обсудили депутаты Законодательного собрания

Одной из главных тем прошедшего заседания комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма стало развитие сферы народных художественных промыслов. На данный момент по объемам производства изделий НХП Нижегородская область занимает 1 место в ПФО. Общий объем произведенной продукции по итогам 2022 года превысил 1,5 миллиарда рублей. Особое внимание депутаты уделили вопросу привлечению новых кадров в эту отрасль. Этому могло бы способствовать повышение стимулирующих выплат для молодых специалистов.

- Развитию отрасли способствует популяризация народных промыслов, выставочная деятельность, проведение фестивалей различного уровня. В том числе – Форума креативных территорий, который уже стал дискуссионной площадкой для обмена лучшими практиками в сфере НХП, - отметил заместитель председателя комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Николай Упирвицкий. - Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы давать возможность этой отрасли развиваться. Договорились с представителями правительства Нижегородской области искать дополнительные меры для привлечения молодых специалистов в сферу народных промыслов.