Депутаты одобрили новые меры поддержки бизнеса. ФОТО: Законодательное собрание Нижегородской области.

На прошедшем 27 июля заседании Законодательного собрания Нижегородской области обсуждалось сразу несколько новых мер поддержки бизнеса. Они касались изменений системы налогообложения, возможности получения грантов и бюджетных инвестиций.

Одним из таких законопроектов стало расширение перечня видов предпринимательской деятельности, использующих патентную систему налогообложения. Теперь в этот список войдут производство, ремонт и настройка музыкальных инструментов, розничная торговля товарами культурно-развлекательного назначения, а также деятельность библиотек, музеев и других объектов культуры.

- Внесение изменений будет способствовать выводу предпринимателей из тени, - уверен председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов. - Благодаря легализации бизнеса предприниматели также смогут воспользоваться различными мерами государственной поддержки, действующими в регионе. Купить патент можно на один или сразу на несколько видов деятельности, по каждому из которых определена сумма потенциально возможного к получению годового дохода. Стоимость патента - 6 % от этой суммы.

Затронут изменения и производителей минеральной воды. Благодаря внесенным поправкам в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области» они тоже смогут рассчитывать на государственную поддержку. Речь идет о субсидиях, бюджетных инвестициях, государственных и муниципальных гарантиях. По мнению депутатов, это позволит увеличить производственные мощности и расширить ассортимент продукции. На сегодняшний день в Нижегородской области уже успешно работает несколько предприятий по добыче и реализации питьевой воды. Так что для региона это весьма актуальный вопрос.

- До недавнего времени на такие меры поддержки не могли претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность которых связана с добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных. А вода к таким общераспространённым ископаемым как раз не относится, - напомнил председатель комитета Законодательного Собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков - Поэтому производители бутилированной воды были лишены возможности получать финансовую поддержку от государства. Теперь этот пробел в законодательстве будет устранён.