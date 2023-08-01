Пьяный водитель протаранил "разливайку" в Дзержинске и угодил в больницу. Фото: пресс-служба регионального УГИБДД.

Пьяный водитель протаранил магазин разливных напитков на площади Макарова, 1 в Дзержинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

По информации ведомства, авария произошла 1 августа в 07:00. 40-летний водитель иномарки съехал с дороги и протаранил «разливайку». Отмечается, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Автомобиль получил механические повреждения, а водителя с травмами доставили в БСМП Дзержинска.

Напомним, вчера туристический автобус чуть не улетел с моста на улице Ванеева, но в последний момент зацепился за отбойник и упёрся в металлический забор.