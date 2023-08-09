В этом году празднование пройдёт под девизом «Город, в котором чувствуешь жизнь». Фото: АНО " Центр 800".

Масштабные мероприятия, посвященные празднованию 802-летия с момента основания города, пройдут в Нижнем Новгороде 19 августа. В этом году празднование пройдёт под девизом «Город, в котором чувствуешь жизнь». Уже через 10 дней нижегородцы и гости города смогут насладиться выступлениями любимых артистов, поучаствовать во флешмобах, конкурсах и мастер-классах. В обширной развлекательной программе будут задействованы площадки в каждом районе города, но ключевой точкой празднования станет площадь Минина и Пожарского.

– 19 августа каждый сможет выбрать для себя самую интересную площадку в любом районе города и встретить там праздник. А ещё лучше – посетить сразу несколько мест, потому что интересно будет всем: и молодежи, и семьям с детьми, и людям старшего возраста. Приходите сами или большими компаниями, – рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.

В Ленинском районе центром событий станет площадка у кинотеатра «Россия». Хедлайнером является исполнитель Pizza. А вот в Сормовском районе на площади у «Буревестника» выступит рок-группа The Hatters.

Учитывая спортивную направленность молодежи Московского района, для проведения праздничной программы выбрана площадка перед ФОКом «Юность». Здесь перед жителями выступит легендарная певица Натали.

Местом проведения праздничных мероприятий в Советском районе в этот раз выбрана площадка рядом с ТЦ «Жар-птица», а не площадь перед администрацией района. Тут будет выступать Дмитрий Маликов.

Празднование Дня города в Канавинском районе пройдет на стадионе «Нижний Новгород» – там выступят группа Кар-Мэн и Лада Дэнс.

В Приокском районе развлекательная программа ожидается в парке «Швейцария». Хедлайнером станет Стас Пьеха. В Автозаводском районе точкой притяжения станет площадка напротив Главной проходной завода «ГАЗ», где в завершении дня выступит группа Градусы.

В очередной раз главной площадкой празднования в Нижегородском районе выбрана площадь Минина и Пожарского. Здесь ожидается достаточно насыщенная программа, которая завершится выступлением Егора Крида.

КОНКРЕТНО:

Сормовский район, площадь у «Буревестника» – The Hatters.

Московский район, у ФОКа «Юность» – Натали.

Канавинский район, стадион «Нижний Новгород» – группа Кар-Мэн и Лада Дэнс.

Ленинский район, у кинотеатра «Россия» – Pizza.

Автозаводский район, у Главной проходной завода «ГАЗ» – группа Градусы.

Приокский район, парк «Швейцария» – Стас Пьеха.

Советский район, у ТЦ «Жар-птица» – Дмитрий Маликов.

Нижегородский район, площадь Минина и Пожарского – Егор Крид.