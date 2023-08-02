Актёр Сергей Бурунов посетил Нижний Новгород

Со всеми желающими актёр сделал фотографии.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, пародист, телеведущий Сергей Бурунов посетил Нижний Новгород 1 августа. Гуляющую знаменитость заметили на Чкаловской лестнице, площади Минина и Пожарского и к вечеру на улице Большой Покровской. Со всеми желающими актёр сделал фотографии на память и даже перебросился парой слов.
Так, компания девушек пересеклась со звездой недалеко от театра драмы имени М. Горького.
– Встретили легенду Сергея Бурунова в день рождения, – написала в соцсетях нижегородка Виктория С.
Недалеко от кремля Сергея Бурунова встретил барабанщик нижегородской кавер-группы.
– Удалось не просто сфотографироваться, но и поговорить с Сергеем Александровичем Буруновым о его великолепном интервью Юрию Дудю. Для меня это были незабываемые 14 секунд, – написал на своей странице Александр Медянцев.
Причина визита пока неизвестна.
Напомним, ранее актеры Роман Юнусов и Эвелина Бледанс посетили Нижний Новгород 19 июля. В числе первых знаменитостей встретили городовые на улице Большой Покровской. Судя по всему, актеры работают над новым телешоу о путешествиях по России.