Глеб Никитин: «Я влюбился в Нижегородскую область»

Губернатор рассказал о 5 годах работы в Нижегородской области. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Пять лет назад губернатором Нижегородской области стал Глеб Никитин. За это время в жизни региона произошло множество событий: чемпионат мира по футболу, 800-летие города, борьба с пандемией коронавируса, адаптация к многочисленным санкциям…Все это стало настоящим вызовом и для региона, и для его руководства. О том, как Нижегородская область справилась с этим, и как дальше будет развиваться, в интервью журналистам Нижегородского областного информационного центра и ННТВ рассказал глава региона Глеб Никитин.

800-летие города

- Какими изменениями в жизни региона гордитесь лично Вы?

- Пять лет это, конечно, большой срок. Но здесь у меня ощущение, что это одно мгновение. В первую очередь, конечно, я горжусь проектом 800-летия Нижнего Новгорода. Считаю, что он стал эталонным примером проведения юбилеев для других городов. Я замечаю, как коллеги перенимают этот опыт и применяют его в своих регионах. Это был комплексный проект, в который было вовлечено много людей: о нем говорили, его обсуждали, вносили свои предложения. Второй важный аспект, кроме коммуникаций, это внешнее изменение города. И тут, я думаю, никто с этим спорить не будет – Нижний Новгород сильно поменялся. Это касается и инфраструктуры, и комфорта в целом. Конечно, я горжусь и тем, что было сделано за пределами областного центра. Тут можно долго перечислять: изменение системы здравоохранения, системы образования, ремонт дорог, строительство новых развязок. Появился один из немногих малых городов, где есть ливневка – Арзамас. Появилось село, где есть своя набережная и объездная дорога – Дивеево. Были вновь запущены речные суда, что важно и для промышленности. Новую жизнь обрел ЦКБ имени Алексеева, ожила акватория Волги за счет запуска «Валдаев» и «Метеоров». Это такие вещи, которые заметны людям. То, что видно в меньшей степени – это экономические проекты. Когда я сюда пришел, здесь не было ни одной экстерриториальной зоны для работы с инвесторами. Теперь у нас есть территории особого социально-экономического развития, появился инновационный научно-технический центр. И самое главное – создана и недавно была расширена в 10 раз особая экономическая зона в Дзержинске. Все это вылилось в очень значимый результат – Нижегородская область за 5 лет поднялась на 67 позиций в инвестиционном рейтинге, что беспрецедентно для страны. Подобные вложения в регион позволяют продвигать новые инфраструктурные проекты: возведение ледового дворца, начало строительства новых станций метро, реорганизация городского электротранспорта. Пока они на стадии реализации, но мы обязательно их дожмём. Хочу, чтобы люди стремились переехать в Нижний.

- А есть ли какие-то мечты, связанные с Нижегородской областью?

- Тут даже не мечты…Я реально планирую, чтобы Нижний Новгород и Нижегородская область стали растущей урбанизированной территорией. Хочу, чтобы люди стремились сюда переехать, чтобы мы никогда не воспринимались провинцией. Чтобы от самого этого слова в отношении Нижнего Новгорода коробило, потому что было бы очевидно, что это не так. Конечно, если считать, что все, кроме Москвы, провинция…Но я с этим не согласен – мир гораздо многограннее. И я вижу, что приезжающие в Нижний Новгород гости уже отмечают, что у нас есть это ощущение столичности, хотя бы окружной. Формально да, мы всегда были столицей округа, но вот этого флера столичности не было. В отличие, допустим, от столицы Урала – Екатеринбурга. Или в южной части – Ростова. Сейчас по уровню вовлеченности в решение федеральных проблем, уровню комфорта и интересных событий в городе, это ощущение возникает. Так что, возвращаясь к вопросу о мечте, я хочу, чтобы переезд человека из Москвы в Нижний Новгород не воспринимался как нечто из ряда вон выходящее.

- Пять лет назад была разработана первая Стратегия развития Нижегородской области. Сейчас идет работа над ее обновленной версией, уже до 2035 года. Стало ли легче ее разрабатывать?

- Конечно, многократно легче. Хотя и тогда в стратегическом менеджменте я уже неплохо разбирался в силу своего опыта. Я понимал, что такое стратегия и с чего надо начинать. Единственное, чего мне не хватало – это знания нижегородской специфики. При создании стратегии важно понимать, что волнует жителей в каждом населенном пункте, как выстраивать кластерную политику в каждом округе или даже макротерритории. За пять лет я эту специфику понял. Но даже сейчас я не буду брать на себя какие-то микроуровневые вопросы. Поэтому мы привлекаем экспертов, слушаем мнение жителей. Уже сейчас понятно, что новая стратегия будет более реалистичной. Хотя эксперты признают, что и прежняя версия получилась очень разумной и рациональной. Да, были какие-то вещи, которые казались нереальными без федеральной поддержки. Но в целом это был хороший документ, который затрагивал все сферы жизни нижегородцев. И, в первую очередь, это заслуга экспертного сообщества и жителей.

Никто не верил, что мы успеем

- За эти пять лет регион столкнулся с множеством вызовов: пандемия коронавируса, начало СВО, экономические санкции. Можете вспомнить самый тяжелый в эмоциональном плане момент? Когда хотелось сказать – ну почему все это мне?!

- Честно? У меня еще в конце 2017 года был этот вопрос. Предстоял чемпионат мира по футболу, и я был в полном шоке от того, что еще предстояло сделать. Да, по некоторым направлениям оставалось только перерезать ленточку. Но вот, например, метро – это был отдельный квест. Никто, кроме меня, не верил, что мы это успеем. А мы успели! И многие другие вопросы решались в таком же режиме – и строительство стадиона, и благоустройство Нижнего Новгорода. Именно тогда мы в первый раз попытались привести в порядок город. В январе 2018 года министр финансов Антон Германович Силуанов выделил на это дополнительный кредит. И затем нам этот опыт очень пригодился во время подготовки к 800-летию, когда ремонтировалось вообще все – от светильников до фасадов. Только, казалось бы, можно было выдохнуть и начать системно работать, как начался ковид. И так одно за другим – сначала одна история, потом следующая. И в какой-то момент я уже просто привык, что все вокруг очень непредсказуемо. И, кстати, это мы будем учитывать при составлении новой Стратегии. Несмотря на все вызовы, все равно надо стратегически мыслить.

- Появились ли любимые места в Нижегородской области за эти пять лет?

- Я часто говорю у себя в паблике и просто с друзьями, что я влюбился в Нижегородскую область в целом. Она настолько разная и многогранная: с тайгой, с южными территориями, с огромным историческим наследием. Поэтому я чувствую себя комфортно в любом районе. Конечно, если выпадает возможность отдохнуть, то еду на Горьковское море. Очень люблю Чкаловск и Чкаловский музей. Люблю и территории кластера – Дивеево, Саров, Большое Болдино. Сейчас особое отношение сложилось к Арзамасу, глядя на то, какие изменения в нем происходят. Это замечательный исторический город, купеческий центр, славу которого мы обязательно возродим. Тем более, что федеральный проект строительства трассы М-12 между Москвой и Казанью проходит прямо возле Арзамаса.