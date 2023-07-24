Зеленые технологии приходят в регион. ФОТО: Кирилл Мартынов

В Нижегородской области продолжается работа над обновленной версией Стратегии развития региона. В ходе специальных стратегических сессий представители экспертного сообщества делятся своим видением будущего. На этот раз свои проекты для новой Стратегии представили экологи и специалисты лесного хозяйства. На стратегическую сессию «Наше богатство» собрались 65 региональных экспертов в сфере экологии.

- Нижегородская область – один из регионов-лидеров по объему привлекаемых средств и количеству мероприятий в рамках нацпроекта «Экология», - рассказал глава региона Глеб Никитин. - Ликвидируются крупные свалки, отравляющие жизнь людей, строятся и реконструируются очистные сооружения, растет объем утилизируемых отходов, по региональной инициативе внедряется система мониторинга.

Зеленые технологии

В общей сложности, экспертами было представлено девять проектов, направленных на сохранение природных богатств и внедрение экологически чистых технологий.

- Знаю, что жителей очень волнуют проблемы состояния окружающей среды, - отметил губернатор. - Необходимо вместе с экспертным сообществом определить наиболее актуальные направления действий на ближайшее время для того, чтобы «зеленые» технологии улучшали жизнь людей и помогали экономике.

Одним из проектов, представленных на стратегической сессии, стало производство «зеленой» электрической энергии из свалочного газа. Внедрять технологию предлагается на полигоне ТКО ООО «МАГ Груп», где свалочный газ образовывается с 2012 года. В дальнейшем такой газ может применяться в сфере ЖКХ. Пока таких предприятий в России нет, поэтому нижегородский проект может стать первым.

Также группа экспертов обратила внимание на возможность улучшить атмосферу на школьных и дошкольных занятиях. Сейчас в учебных кабинетах школ накапливается много вредных веществ, что способно негативно влиять на когнитивные функции детей. Решить эту проблему может разработанный участниками стратсессии проект «Чистый купол», направленный на улучшение качества воздуха в детсадах и школах.

- Международные исследования показали, что есть проблема с качеством воздуха в дошкольных и учебных учреждениях. Только проветривания в этой ситуации недостаточно, - заявила заместитель генерального директора по общим вопросам ГК «ТИОН» Дмитрий Ольховик. - Важно внедрять технологии, которые позволят очищать воздух, создавать «островки безопасности» воздушной среды хотя бы на уровне класса или группы детского сада.

Экопривычки – с раннего детства

Привлекать внимание к экологическим вопросам в Нижегородской области необходимо с детства. Для этого в школах предложили проводить экологические уроки, в проведении которых могли бы поучаствовать и общественные организации.

- Нижегородская область в состоянии взять на себя «бремя лидера» и, с учетом накопленного опыта, готова предложить решения при формировании государственной экологической политики, которые будут поддержаны и другими субъектами Российской Федерации, - отметил депутат Госдумы Юрий Станкевич. - Вопросы экопросвещения направлены на смещение фокуса общественного внимания с проблем на возможности. Хорошие привычки формируются трудно, но с ними жить легко.

Стоит отметить, что многие предложенные проекты уже близки к своему воплощению. Например, экологические уроки могут стартовать с ноября 2023 года.

- Как и на предыдущих стратсессиях, восхищаюсь заинтересованностью и вовлеченностью экспертов, - заявила заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина. - Они не просто «вбрасывают» идеи – они сами готовы их реализовывать. Вдвойне приятно, что на предложения участников стратсессии у власти есть, что ответить. Детальное обсуждение части идей уже происходит на федеральном уровне.