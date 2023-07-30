Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Арзамасе. ФОТО: Нижегородская митрополия.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находящийся с визитом в Нижегородской области, освятил Воскресенский собор в Арзамасе. В храме завершились реставрационные работы.

Еще перед началом богослужения патриарха Кирилла прямо у врат собора встретил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Арзамаса Александр Щелоков.

- Хотел бы сердечно поблагодарить Глеба Сергеевича за его труды. Очень важно, что на этой благочестивой православной земле — православный губернатор, сознающий ответственность перед Богом и перед народом своим! — сказал предстоятель, вручая главе региона образ Спасителя.

В дар храму патриарх преподнес старинную икону преподобного Алексия, человека Божия, митрополиту Нижегородскому Георгию - памятную панагию. Самому патриарху Кириллу владыка Георгий преподнес образ Христа Спасителя.

На освящение храма собрались многочисленные жители Арзамаса и приезжие гости. По подсчетам МВД, на богослужении в соборе и на улице присутствовали больше пяти тысяч человек.