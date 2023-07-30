Случайно коснулся оборванного провода: 7-летнего мальчика убило током в Нижегородской области

7-летнего мальчика убило током из-за оборванного провода в Уренском районе. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Настоящая трагедия произошла накануне в Уренском районе Нижегородской области – здесь 7-летнего мальчика убило током. По предварительным данным, он мог коснуться оборванного провода.

- По версии следствия, днем 30 июля в поселке Уста Уренского района убило током 7-летнего мальчика, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Он коснулся оборванного провода линии электропередач. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

Сейчас по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователям предстоит выяснить все обстоятельства гибели ребенка.

Хотя стоит признать, что оборванными проводами в Нижегородской области сейчас никого не удивишь. После обрушившегося на регион урагана десятки населенных пунктов остались без света. Всю ночь энергетики устраняли последствия этого разгула стихии. Полностью восстановить электроснабжение удалось только к полудню 30 июля.