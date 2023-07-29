Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Нижний Новгород, чтобы освятить Воскресенский собор в Арзамасе

В аэропорту Патриарха встретили Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Нижний Новгород с Первосвятительским визитом. В аэропорту имени Чкалова Патриарха встретили губернатор Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

30 июля Патриарх Кирилл освятит Воскресенский собор в Арзамасе, который был открыт после реконструкции. Кроме того, он возглавит церковную службу ко Дню памяти преподобных Серафима Саровского и Макария Желтоводского и Унженского. Служба состоится 1 августа в Дивеево.

Напомним, Дни памяти преподобного Серафима Саровского будут праздновать в Дивеево с 31 июля по 2 августа. Для прибывающих на праздник гостей обустроен палаточный городок, его приемка состоялась 27 июля.

Ранее мы сообщали, что трансляция богослужения патриарха Кирилла в Арзамасе обойдется в 1,4 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета на 2023 год.

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