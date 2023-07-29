Стала известна причина загадочного исчезновения нижегородца и его 11-летнего сына во время сплава по реке

Мужчина с ребенком отправились в сплав на резиновой лодке 5 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

57-летний мужчина вместе со своим 11-летним сыном, сплавлявшиеся по реке Лух в Нижегородской области, вышли на связь. Об этом сообщает волонтер поисково-спасательного центра «Рысь».

Отец и сын отправились в сплав на резиновой лодке 5 июля, а 13 июля перестали выходить на связь. Маршрут проходил по реке Лух и должен был завершится в рабочем посёлке Фролищи в Нижегородской области или в городе Гороховец во Владимирской области. 28 июля, после загадочного исчезновения мужчины и ребенка, в регионе начались их поиски.

Как отмечает волонтер, расписание сплава было нарушено из-за неблагоприятной погоды. Мужчина не хотел рисковать ребенком. Во время дождя они находились на берегу, а сплавлялись только в хорошую погоду. Поэтому на маршрут было затрачено больше времени, чем предполагалось. Путешественники вышли на связь сразу, как только смогли.

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