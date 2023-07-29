Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июля 2023 9:52

Стала известна причина загадочного исчезновения нижегородца и его 11-летнего сына во время сплава по реке

Нижегородец и его 11-летний сын, пропавшие во время сплава по реке, вышли на связь
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Мужчина с ребенком отправились в сплав на резиновой лодке 5 июля.

Мужчина с ребенком отправились в сплав на резиновой лодке 5 июля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

57-летний мужчина вместе со своим 11-летним сыном, сплавлявшиеся по реке Лух в Нижегородской области, вышли на связь. Об этом сообщает волонтер поисково-спасательного центра «Рысь».

Отец и сын отправились в сплав на резиновой лодке 5 июля, а 13 июля перестали выходить на связь. Маршрут проходил по реке Лух и должен был завершится в рабочем посёлке Фролищи в Нижегородской области или в городе Гороховец во Владимирской области. 28 июля, после загадочного исчезновения мужчины и ребенка, в регионе начались их поиски.

Как отмечает волонтер, расписание сплава было нарушено из-за неблагоприятной погоды. Мужчина не хотел рисковать ребенком. Во время дождя они находились на берегу, а сплавлялись только в хорошую погоду. Поэтому на маршрут было затрачено больше времени, чем предполагалось. Путешественники вышли на связь сразу, как только смогли.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен

ЧППроисшествия: ЧП