Кроме шуток

Инженер-электроник отдела главного конструктора АО «АПЗ» Анатолий Шилов стал грантообладателем конкурса молодежных инициатив «Молодой Арзамас». Его проект направлен на развитие КВН-движения.

– Анатолий, расскажи, в чем суть твоего проекта?

– Это проведение в нашем городе трех игр Арзамасской молодежной открытой лиги КВН. В числе задач – организация культурного досуга молодежи, выявление и развитие талантов, приобщение к КВН-движению в целом.

– Стартовал проект 15 июля, когда в парке Гайдара прошел Летний кубок КВН. Поделись результатами?

– 11 команд – из Арзамаса, Саранска, Нижнего Новгорода. Более 70 участников и свыше тысячи зрителей. Все прошло отлично и, конечно, весело – это же КВН. Люди улыбались, значит, у нас все получилось. Кубок достался команде «3.31» (АПИ НГТУ), а специальный приз от профсоюзной организации АПЗ, которая была в числе спонсоров игры, – команде «УГБ» (Бебяево). Можно сказать, что наша лига – учебная. В рамках редактур никого не отсеиваем, с каждой командой взаимодействуем, прорабатываем сценарий выступления, объясняем, почему эта шутка должна остаться, а эту надо убрать.

– Ты был не только организатором, но и редактором, а еще и ведущим вечера. Откуда такой опыт?

– Я в КВНе с 2018 года, играл в команде политеха «3.31», проводил в институте концерты. Потом попал в «ТАДАМ» – на сегодня самую сильную в городе, организовывал и свои команды, курировал новичков.

– Какие шутки сегодня в моде?

– В моде всегда актуальные шутки – те, что соответствуют времени. Почему говорят, что КВН сегодня не тот? Потому что он тоже развивается. Но темы политики и СВО – это табу.

– Когда состоится вторая игра в рамках Арзамасской молодежной открытой лиги КВН?

– По плану – в октябре. Ждем десять команд и многих крутых кавээнщиков в качестве почетных гостей: Михаила Фоменко (команда КВН «Партия», премьер-лига, Нижний Новгород), Владимира Железнова – директора лиги «Шумбрат» (команда КВН «Сурский край», премьер-лига, Саранск) и других. Всех заранее приглашаю!

Блиц-опрос

– Трудовой стаж на АПЗ?

– 13 июля был год.

– Сумма выигранного гранта?

– 44 000 рублей.

– Хватит на три игры?

– Плюс спонсорская помощь: софинансирование – одно из условий получения гранта.

– Любимая команда КВН?

– «Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону).

– Мечта есть?

– Запустить еще один грантовый проект – «Школа КВН».

– Что кроме КВН и работы есть в твоей жизни?

– Учеба в магистратуре АПИ НГТУ и музыка: я гитарист в группе «Спектр 64».

– Родители поддерживают?

– Конечно. Приходят на игры, фотографируют, ВКонтакте ставят лайки.

– Ты в кого такой активный?

– Говорят, в деда.

Беседовала Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина и из личного архива Анатолия Шилова