Кроме шуток

Инженер-электроник отдела главного конструктора АО «АПЗ» Анатолий Шилов стал грантообладателем конкурса молодежных инициатив «Молодой Арзамас». Его проект направлен на развитие КВН-движения.
– Анатолий, расскажи, в чем суть твоего проекта?
– Это проведение в нашем городе трех игр Арзамасской молодежной открытой лиги КВН. В числе задач – организация культурного досуга молодежи, выявление и развитие талантов, приобщение к КВН-движению в целом.
– Стартовал проект 15 июля, когда в парке Гайдара прошел Летний кубок КВН. Поделись результатами?
– 11 команд – из Арзамаса, Саранска, Нижнего Новгорода. Более 70 участников и свыше тысячи зрителей. Все прошло отлично и, конечно, весело – это же КВН. Люди улыбались, значит, у нас все получилось. Кубок достался команде «3.31» (АПИ НГТУ), а специальный приз от профсоюзной организации АПЗ, которая была в числе спонсоров игры, – команде «УГБ» (Бебяево). Можно сказать, что наша лига – учебная. В рамках редактур никого не отсеиваем, с каждой командой взаимодействуем, прорабатываем сценарий выступления, объясняем, почему эта шутка должна остаться, а эту надо убрать.
– Ты был не только организатором, но и редактором, а еще и ведущим вечера. Откуда такой опыт?
– Я в КВНе с 2018 года, играл в команде политеха «3.31», проводил в институте концерты. Потом попал в «ТАДАМ» – на сегодня самую сильную в городе, организовывал и свои команды, курировал новичков.
– Какие шутки сегодня в моде?
– В моде всегда актуальные шутки – те, что соответствуют времени. Почему говорят, что КВН сегодня не тот? Потому что он тоже развивается. Но темы политики и СВО – это табу.
– Когда состоится вторая игра в рамках Арзамасской молодежной открытой лиги КВН?
– По плану – в октябре. Ждем десять команд и многих крутых кавээнщиков в качестве почетных гостей: Михаила Фоменко (команда КВН «Партия», премьер-лига, Нижний Новгород), Владимира Железнова – директора лиги «Шумбрат» (команда КВН «Сурский край», премьер-лига, Саранск) и других. Всех заранее приглашаю!
Блиц-опрос
– Трудовой стаж на АПЗ?
– 13 июля был год.
– Сумма выигранного гранта?
– 44 000 рублей.
– Хватит на три игры?
– Плюс спонсорская помощь: софинансирование – одно из условий получения гранта.
– Любимая команда КВН?
– «Флэш-Рояль» (Ростов-на-Дону).
– Мечта есть?
– Запустить еще один грантовый проект – «Школа КВН».
– Что кроме КВН и работы есть в твоей жизни?
– Учеба в магистратуре АПИ НГТУ и музыка: я гитарист в группе «Спектр 64».
– Родители поддерживают?
– Конечно. Приходят на игры, фотографируют, ВКонтакте ставят лайки.
– Ты в кого такой активный?
– Говорят, в деда.
Беседовала Ирина Балагурова
Фото Александра Барыкина и из личного архива Анатолия Шилова