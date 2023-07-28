«Места лучше нет»

Фото предоставлено АПЗ.

Так говорят работники АО «АПЗ» своим родным, друзьям и знакомым, приглашая их в ряды заводчан. Программа лояльности продолжается.

Она стартовала на Арзамасском приборостроительном заводе с начала июня. На 27 июля в ней участвуют 85 человек. В числе «друзей» заводчан – жены, мужья и другие близкие родственники, одноклассники и однокурсники, знакомые. Большинство из приборостроителей, кто привел веские аргументы и своими доводами смог убедить устроиться на завод, уже получили первую выплату.

Еще раз напоминаем о сути проекта. Работник АПЗ находит среди своего окружения потенциальных кандидатов на трудоустройство. И когда человек устраивается на АПЗ, тот, кто этому посодействовал, получает от предприятия вознаграждение. Максимально возможный размер выплат – 15 000 рублей.

Слово участникам

Алексей Морозов, слесарь-инструментальщик цеха №65:

– Жена Светлана давно хотела на АПЗ. Сейчас работаем с ней в одном графике, утром на завод идем вместе, а после работы заходим в садик за сыном. Это здорово!

Светлана Морозова, инженер по комплектации службы главного технолога:

– Муж 16-й год трудится на АПЗ, он всегда говорил: завод – это стабильность. В коллективе меня приняли хорошо, и работа подходит: у меня высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», буду заниматься оформлением договоров.

Алексей Верховцев, слесарь-сборщик цеха №41:

– Мы с Викой знакомы давно, она моя невеста. Недавно окончила Нижегородский экономико-технологический колледж, устроилась в салон сотовой связи. Но я уверен, и об этом ей постоянно говорил, что самое лучшее место работы – это АПЗ. То, что теперь моя девушка – заводчанка, очень рад! У Вики все получится, а я буду ее всегда поддерживать.

Виктория Блинова, ученик контролера ИПиСИ службы метрологии:

– У меня вся семья заводская: и папа (Вадим Блинов – ведущий инженер-конструктор отдела главного механика), и мама (Татьяна Блинова – начальник лаборатории служба метрологии). Но Леша смог меня убедить, что завод – это лучший выбор. Главный метролог Иван Иванович Демчук на собеседовании объяснил суть работы и перспективы. И вот я на АПЗ!

Ирина Балагурова