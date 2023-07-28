Пришлась по вкусу

Фото Александра Барыкина

«Пятнашка» – буфет с таким символичным названием открылся 26 июля в корпусе №3 АО «АПЗ».

Бывшая небольшая точка заводского общепита за четыре месяца преобразилась до неузнаваемости. Буфет стал больше по площади, с современным интерьером и, что самое главное, с новым меню. Пицца, роллы, шаурма, наггетсы, картофель фри и другое – в ассортименте порядка двадцати вариантов блюд «быстрой еды».

Успехов новому буфету пожелали представители руководства АПЗ во главе с генеральным директором Андреем Капустиным, которые стали его первыми посетителями.

– Численность работников предприятия растет, и условия прежнего буфета уже не устраивали. Поэтому приняли решение о его расширении и смене ассортимента, – отметил Андрей Анатольевич. – У нас много молодежи, и такой формат общественного питания им более привычен. Что касается меню, то заводской фастфуд будет вкусным и качественным. Цены у нас тоже ниже, чем в городе, и мы продолжим держать их на этом уровне.

Места больше

Масштабный ремонт помещений начался в апреле.

– Чтобы увеличить площадь буфета, к нему присоединили три дополнительных помещения, – рассказывает заместитель начальника отдела капитального строительства Павел Куницын. – Сломали перегородки, старые полы, устранили обнаруженный под полом провал грунта, заменили инженерные коммуникации, смонтировали современную систему вентиляции и кондиционирования.

В результате перепланировки площадь буфета увеличилась в три раза: с 37 кв.м до почти 110. Теперь здесь три помещения: производственное, или готовочное, небольшой склад для продуктов и зал на 40 посадочных мест.

– Меню буфета разработал известный нижегородский шеф-повар Максим Смирнов, – рассказывает Екатерина Бурлакова, директор ООО «Комбинат питания». – Кухня оборудована по последнему слову техники: есть конвейерная печь для пиццы, аппарат для фритюра, специальные столы для суши и многое другое. Из напитков в наличии пока бутилированная вода, лимонад и соки. В планах – приобрести кофемашину. Что касается цен, то они ниже, чем в городских точках «быстрой еды».

На обед – в буфет

В 11 часов буфет распахнул свои двери для заводчан. Заходя, приборостроители оценивали дизайн, изучали ассортимент. Через несколько минут у кассы образовалась очередь, началась бойкая торговля: всем хотелось попробовать на вкус заводские роллы или пиццу.

– Стало красиво, современно, стильно! – поделилась впечатлением юрисконсульт юридического управления Марина Якушева. – Надеемся, что и вкусно. Купила сегодня разной пиццы, продегустируем с коллегами.

В день открытия каждый двадцатый посетитель получал подарок – кусок пиццы. В числе счастливчиков – под №40 – оказалась токарь цеха №54 Татьяна Марина.

– Такой буфет общепитом и не назовешь. Здесь приятно находиться, продавцы доброжелательные, – поделилась она. – На заводе много молодежи, которая привыкла к фастфуду, поэтому, думаю, это будет востребованным. А бонус в виде пиццы стал для меня неожиданным подарком. Спасибо!

В ближайшее время в буфете будет запущена и система заказов.

Комментарий

Максим Смирнов, шеф-повар, разработчик меню:

– Меню лаконичное. При его составлении мы исходили из того, чтобы за небольшое обеденное время накормить много людей. Представлены 4 вида пиццы, 7 видов роллов, 4 блюда во фритюре, несколько соусов, некоторые из которых делаем сами. Мы используем самые хорошие и высококачественные продукты, предназначенные именно для приготовления фастфуда. Поэтому вкус наших готовых блюд заметно отличается.

Ирина Балагурова