Прибор выберет программа

На снимке: Пётр Хильченко демонстрирует работу онлайн-сервиса. Фото Натальи Глазуновой

На сайте АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» заработал онлайн-сервис по подбору счетчиков газа.

Это одно из мероприятий в рамках проекта комплексного развития газового направления гражданской продукции, реализация которого началась 5 июня текущего года.

– Автоматизированная процедура подбора счетчика газа сделана для удобства потребителей, – говорит Пётр Хильченко, заместитель главного конструктора по комплексному развитию газового и теплотехнического направлений. – Теперь любой человек, даже если он не специалист в расходометрии, может самостоятельно подобрать прибор с учетом необходимых характеристик. В целом это одно из маркетинговых мероприятий, направленных на увеличение продаж счетчиков газа марки АПЗ.

Интерфейс сервиса простой, понятный и удобный в использовании. С главной страницы сайта АПЗ через раздел «Продукция» – «Счетчики газа» попадаем в онлайн-подбор.

Далее выбираем одну из трех опций.

Опция «Подбор по наименованию»: выберите производителя СГ, который у вас был, укажите диаметр условного прохода трубопроводной системы, нажмите «Подобрать», и вы увидите список аналогов – приборов, выпускаемых на АПЗ. Подобранные варианты можно скачать, распечатать или отправить менеджеру.

Опция «Опросный лист»: заполните требования к заказу самостоятельно или с помощью специалиста и отправьте по указанному адресу.

Опция «Онлайн-подбор»: подходит для тех, кто разбирается в технических характеристиках газовых расходомеров. Необходимо выбрать тип счетчика газа, давление в трубопроводе и расход в трубопроводе. Программа выполняет пересчет к рабочим условиям и тут же предлагает варианты заводских СГ, которые также можно распечатать, скачать или отправить менеджеру.

Далее выбранный прибор можно приобрести через Арзамасский торговый дом.

Справка:

Ассортиментная линейка счетчиков газа, выпускаемых на АПЗ, включает в себя промышленные СГ16МТ-Р, СГ75МТ-Р, СГТ16Э и бытовой СГБЭ.

Ирина Балагурова