Улицы в центре Нижнего Новгорода начали мыть шампунем. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде улицы в центральной части города начали мыть шампунем. Лоск на тротуарах наводят дважды в день – рано утром и поздним вечером. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Специальные моющие средства позволяют очистить дороги от грязи, масляных пятен, пыли и песка, который принесли потоки воды во время последних дождей. Сегодня, например, коммунальные службы намывали улицу Рождественскую, аналогичная уборка была проведена на площади Горького, улицах Варварской и Ульянова. В планах – помыть тротуары на площади Минина.

- Работы производятся с помощью специальных дорожных машин с моющим средством, а также рабочие очищают брусчатку щётками. На центральных улицах всегда много народа, поэтому на них скапливаются различные загрязнения. Мы стараемся сохранить наш город в чистоте на радость всем отдыхающим, - рассказал начальник участка МБУ «Центр» Дмитрий Назаров.

Также на нижегородских дорогах можно встретить поливальные машины – они сбивают пыль, увлажняют воздух и орошают газоны вдоль магистралей.