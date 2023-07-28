Оказались на грани гибели: Из-за соседских войн уличных кошек на месяц замуровали в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде

Животные закрыты в подвале почти месяц. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Очередной скандал вокруг животных произошел в Нижнем Новгороде этим летом. 6 июля в доме 1/1 по улице Гончарова установили решетки на слуховые окна подвала, а само помещение заперли вместе с находившимися внутри бездомными кошками. Животные оказались в плену и обречены на гибель. Некоторые из них до сих пор взаперти и получают еду и воду через маленькую щель. В эти дни в столице Приволжья стоит жара выше +30 градусов, а значит, в опасности не только те животные, которые остаются в подвале, но и те, которым негде спрятаться от пекла.

Кошка сидит взаперти в +30

В начале улицы Гончарова обитают несколько бездомных кошек и местные жители их жалеют, прикармливают. Их сосед, старший по дому Александр Л. категорически против присутствия под своими окнами бездомных животных и к их судьбе безразличен. Сейчас он находится на даче, пока его соседки пытаются вызволить хвостатых из организованной западни. В сердцах ругают соседа за то, что так бессердечно относится к пушистым и чинит препятствия для них.

В подвале дома 1/1 по улице Гончарова заперли кошек. Фото "Кстати".

- Там окотились несколько кошек, но им ограничили доступ в подвал. Двухмесячные котята остались без кормящих кошек и погибли. Их быстренько вынесли, а в подвал подложили мертвых уток. Он обманывал, что кошки таскают туда уток, в оставшееся окошечко 15 на 15 сантиметров. Ходил и собирал подписи, чтобы заварить это окошко. Собрания у нас как такового не было. Когда все окошки были закрыты, внутри остались кот и кошка с котятами. Вчера приходили два слесаря. Кота одного выпустили, я его выманила. А вот эта сиамская голубоглазая кошечка Муся осталась там. Она погибнет там! Она прячется и не выйдет, пока котята не подрастут. Еще недели нет, как она окотилась там взаперти. Мы кое-как проталкиваем туда руку, кладем сухой корм, просовываем миску с водой, - рассказала «КП-Нижний Новгород» соседка мужчины Любовь Л.

Как объяснили «Комсомолке» в местной домоуправляющей компании, от одной из жительниц дома действительно поступали заявки о том, что доступ в подвал дома 1/1 по улице Гончарова ограничен.

- 27 июля совместно с заявителем состоялся выход в подвал. Одна кошка была высвобождена, другую поймать не удалось. Завтра выйдем на данный дом повторно, - сообщили «Комсомолке» в ДК Ленинского района.

Кошка все еще сидит взаперти. Фото: "Кстати.

«Подвал — это вам не приют»

Сам Александр Л. считает, что никаких кошек там нет. Дескать он отдал ключ от подвала надежным людям, а когда услышал про кошек — сам оставил заявку чтобы подвал проверили, но кошек якобы не нашли. Любовь, которая посильно ухаживает за этими кошками, очевидно, не вызывает у него доверия.

- Есть жилищный кодекс, - настаивает Александр в разговоре с корреспондентом, - права собственников никто не отменял. Собственники решают, имеет право там находиться кошка или нет. В техническом подвале никаких животных не должно быть. Жильцы собрали подписи и меня, как председателя многоквартирного дома, попросили передать жалобу, принять меры чтобы освободить подвал от кошек.

Так, по его словам, в ответ на жалобы жильцов подрядная организация в соответствии со СНиПами установила новые решетки на продухи с дверками, чтобы можно было закрывать на зиму, а на то самое окошко 15 на 15 сантиметров после обнаружения уток была установлена армированная решетка.

Решетку поставили даже на маленькое окно. Фото "Кстати".

При этом все обвинения соседки в Александр спешит опровергнуть:

- Про уток — это не я. Кто их туда потащит? Нет ни у кого ключей от подвала! Тем более, у нас видеонаблюдение установлено. Если кто-то туда пойдет, жители первых этажей сразу заметят. Подписи собирал тоже не я! Жильцы собрали подписи и меня, как председателя многоквартирного дома, попросили передать жалобу, принять меры чтобы освободить подвал от кошек. Кошки притаскивают туда крыс, все лежит, разлагается. Туда даже слесари отказывались ремонт идти ремонтировать, как там воняло. Мы задыхаемся. Подвал — не приют и не ресторан для кошек.

А что по закону?

Как следует из текста постановления Правительства РФ от 23 ноября 2019 года №1498, в течение всего календарного года в подвале жилого дома должен оставаться открытым хотя бы один продух. То есть, закрытие на зиму всех продухов дверками может являться нарушением этого постановления. При этом, установку решеток этот документ не запрещает.

Иными словами, это постановление нацелено, в первую очередь, не на защиту животных, а на сохранение подходящих условий в жилом доме. Жестокое обращение с животными, если оно имело место быть, еще надо доказать. А пока соседи продолжают выяснять отношения, бездомные коты и кошки страдают. Приюта им пока тоже не нашлось.

- Конечно, продух надо открывать. Животные в жару погибают от солнечных ударов. Где они должны укрываться от летнего зноя, под машиной? Машина в любой момент может поехать и задавить животное. Кроме подвала бездомным кошкам негде прятаться и они становятся жертвами уличных собак. Поэтому продух однозначно должен быть открыт для животных не только в морозы, но и в жару, - прокомментировала ситуацию общественный инспектор по обращению с животными Лара Саплина.

По ее словам, зоозащитники и неравнодушные нижегородцы готовят обращение к депутату Государственной Думы Владимиру Бурматову. Остается надеяться, что животным успеют помочь до того, как они погибнут.

КОМПЕТЕНТНО

Специалист в сфере жилищного законодательства и споров о недвижимости, юрист Константин Дацкевич:

- На данный момент практика в этом вопросе складывается неоднозначно. В одном варианте установка каких-либо блокирующих устройств продувов невозможна без решения общего собрания. Нет общего собрания — значит, какие-либо устройства в цокольные помещения или подвалы устанавливать нельзя. Управляющая компания должна собрать это собрание, чтобы жильцы решили - устанавливать или нет. Вторая точка зрения говорит о том, что согласно ГОСТу безопасности управления многоквартирных домов, управляющая компания имеет право устанавливать защиту продувов с целью недопущения потери или причинения какого-либо ущерба общему имуществу многоквартирного дома исходя из выбора общего собрания.

Кроме того, сбор подписей с жильцов не равен протоколу общего собрания. Также можно подать заявление в полицию на самоуправство, но в этом случае нужно доказать, что это делал именно сам житель дома, а не вызывал кого-то.

В описываемой ситуации лучшим вариантом подать негаторный иск на ДУК и конкретно на этого человека по нечинению препятствий в пользовании жилым помещением общего имущества. Суд обяжет его демонтировать решетки, даже если все сделано по ГОСТу и он будет утверждать, что сделал это из благих побуждений. Без созыва общего собрания и решения домоуправляющей компании он этого сделать не может.