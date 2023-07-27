Дмитрий Канонеров: «Число тяжких преступлений в Нижегородской области снижается»

Первый заместитель руководителя СУ СКР по Нижегородской области Дмитрий Канонеров. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Следственного комитета. Раскрытие коррупционных схем, поимка опасных преступников, расследование преступлений в отношении детей – все это часть ежедневной работы следователей. О том, чем сейчас живет ведомство и как изменилась профессия за последние годы, «КП-Нижний Новгород» рассказал первый заместитель руководителя СУ СКР по Нижегородской области Дмитрий Канонеров.

Следователь должен непрерывно учиться

- Дмитрий Георгиевич, совсем скоро отмечается день сотрудников органов следствия. Как изменилась профессия за последние годы?

- Конечно, все меняется. Развивается наука и техника, мы стараемся успевать за последними достижениями. Меняются и методики расследования преступлений, учитываются следственный и судебный опыт. Считаю, что следователь должен непрерывно учиться, всегда задавать вопросы и получать на них ответы, чтобы быть профессионалом. Что касается изучения новых технических средств, с помощью которых можно раскрыть преступления прошлых лет, то здесь прослеживается положительная динамика. Одно из важных направлений сейчас – это работа с биологическими объектами, которые обнаружены следователем на месте происшествия. Если раньше не было возможности получать ДНК-профиль преступника, то сейчас это применяется практически при расследовании каждого уголовного дела. Большое количество преступлений раскрывается именно благодаря следам, оставленным преступником.

- Можете рассказать о конкретных случаях?

- Да, совсем недавно было раскрыто убийство, сопряженное с изнасилованием, совершенное в 2003 году. В октябре 2003 года в Канавинском районе областного центра обнаружено тело 19-летней девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту следователями прокуратуры района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Раскрыть данное преступление по горячим следам не удалось, но работа по раскрытию этого неочевидного преступления продолжалась.

Раскрытие и расследование преступлений прошлых лет – одно из приоритетных направлений деятельности ведомства, для чего используются современные криминалистические и экспертные возможности, налажено тесное взаимодействие с иными правоохранительными органами.

Только благодаря кропотливой работе следователей СК, которые, возобновив расследование по уголовному делу, назначили проведение судебной генетической экспертизы, заключением которой удалось установить, что к совершению данного неочевидного преступления причастен ранее судимый житель Курской области. Все это время он спокойно проживал в Курской области и когда его задержали оперативные сотрудники был удивлен, ведь он думал, что никогда не понесет наказание за совершенное преступление. Вину по предъявленному обвинению злоумышленник признал, он заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Еще вспоминается один случай, произошедший в городе Семёнове Нижегородской области. Там в 1999 году совершено тройное убийство. После совершенного преступления, злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск. Длительное время местонахождение обвиняемого установить не удавалось.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность ввиду того, что с момента совершения преступлений прошло много лет.

Следствием проведен значительный объем работы по восстановлению событий, произошедших более 20 лет назад: проанализированы детали допросов свидетелей, заключений судебных экспертиз, осмотров и иных следственных действий.

В рамках принимаемых мер по активизации работы, направленной на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы, в 2023 году было установлено, что разыскиваемый находится в Ханты-Мансийском автономном округе и проживает по документам, выданным на вымышленные фамилию, имя и отчество. Заключением молекулярно-генетической экспертизы установлено, что обвиняемый и гражданин, проживающий более 22 лет в ХМАО, является одним лицом.

Каждый человек должен быть услышан

- Что бы Вы назвали главным достижением ведомства за последний год?

- Конечно, нам есть, чем гордиться. И на ближайшей коллегии многие сотрудники будут отмечены наградами как Председателя Следственного комитета России, так и руководителя следственного управления. Учитывая, что следственное управление показало достойные результаты в прошлом году и за истекшее полугодие, количество награждаемых достаточно внушительное - и это не может не радовать. Но мне бы хотелось обратить внимание, на то, что Следственный комитет выполняет не только свои функции, но и помогает гражданам в разрешении вопросов, в том числе и не относящихся к нашей компетенции. Каждый человек должен быть услышан. Нам удалось помочь многим социально незащищенным людям в получении положенного им социального жилья, в установлении пандусов для инвалидов, в ускорении работ по строительству жилья для жителей дома на улице Краснодонцев в Автозаводском районе, пострадавшего в результате взрыва бытового газа. Совместно с Правительством и Губернатором Нижегородской области решаем вопросы расселения жителей региона из аварийного жилья. Мы стараемся помочь и услышать каждого обратившегося к нам гражданина. Это наша основная задача.

Растет число преступлений против детей

- Мы пытались вспомнить громкие преступления за последний год - и не смогли. Неужели всех переловили?

- Конечно, не всех, но тенденция на протяжении последних 5-7 лет идет к тому, что количество тяжких и особо тяжких преступлений неуклонно снижается. За первое полугодие прошлого года совершено 99 убийств, а в этом году – 88 убийств, что на 11 убийств меньше. А это 11 спасенных жизней. В последнее время увеличивается число преступлений, которые совершаются в киберпространстве. Там у нас идет значительный рост. Часто взрослые под вымышленными именами обращаются к малолетним с просьбой предоставить фотографии в обнаженном виде. Когда дети, предоставив запрашиваемые данные понимают что произошло, обращаются к родителям. Мы реагируем на эти случаи, но раскрыть их технически сложно. Часто в расследовании нам помогают коллеги из Главного управления криминалистики Следственного комитета России, обладающие высокими познаниями в области киберпреступлений.

- А как обстоят дела с пропавшими детьми?

- На самом деле на данный момент числится пропавшим только один подросток. Но у нас есть сведения, что он живой и здоровый, просто отказывается идти на контакт с семьей. Но сейчас это дело находится на особом контроле. Думаю, что в ближайшее время мы сможем его найти.

Что касается других детей, то большинство из них находятся в первые два-три часа после начала поисков.

- Профессиональный праздник – это еще и время построения планов. Какие планы у следственного управления?

- Сейчас основное направление Следственного комитета России– это становление и налаживание работы органов СК на новых территориях. Из регионального управления на службу туда ушли 14 наиболее подготовленных сотрудников. Люди пошли по своей инициативе помочь установлению там конституционного порядка. Хотел бы поблагодарить этих сотрудников и членов их семей.