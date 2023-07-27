Это дерево посадил сам Пушкин: лиственница из Нижегородской области участвует в конкурсе «Российское дерево года-2023»

Эта лиственница была посажена А.С. Пушкиным. Фото: "Российское дерево года".

Дерево из Нижегородской области вошло в число номинантов национального конкурса «Российское дерево года-2023», сообщается на сайте конкурса. В списке из 69 номинантов под № 23 оказалась Пушкинская лиственница из села Большое Болдино. Как указано в описании, в этом году дереву исполняется 325 лет, его высота составляет 20 метров, а диаметр ствола на высоте 1,3 метра — 65 сантиметров.

Это дерево расположено на территории музея-заповедника «Болдино» и помнит времена, когда жил великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.

- По преданию, эта лиственница, произрастающая перед главным зданием усадьбы и служащая его природным украшением, посажена самим Александром Сергеевичем Пушкиным осенью 1833 года. Усадьба Болдино является родовым имением Пушкиных с 1612 года, - говорится в описании.

Пушкин посещал эту усадьбу трижды - в 1830, 1833 и 1834 годах. Здесь он написал свои знаменитые произведения, в том числе, «Пиковую Даму» и «Медного Всадника», а также завершил работу над «Евгением Онегиным» и рядом других произведений.

К слову, в 2019 году лиственница, посаженная Александром Сергеевичем Пушкиным, стала памятником живой природы всероссийского значения.

Отмечается, что конкурс проводится в рамках программы «Деревья — памятники живой природы». Цель этой программы — найти и сохранить старые и уникальные деревья, представляющие культурную, историческую и природную ценность для нашей страны. Сделать так, чтобы они охранялись государством и вошли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Ко всему прочему, программа нацелена на экологическое и патриотическое воспитание молодого поколения.

Проголосовать за Пушкинскую лиственницу можно до 1 августа на сайте конкурса. К слову, Российским деревом года-2022 стала Шаляпинская ель из Ставропольского края.