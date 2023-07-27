Десятки улиц останутся без холодной воды в Нижнем Новгороде 27-28 июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Десятки улиц в Нижнем Новгороде останутся без холодной воды на сутки с 10 утра 27 июля. Подача воды будет ограничена в Московском и Сормовском районах, сообщает «Нижегородский водоканал».

Запасти холодную воду следует жителям проспекта Кораблестроителей, улиц Дубравная, Коминтерна, КИМа, Планетная, Ясная, Котова, Баренца, Бутырская, переулков Крутой и Котельный и других. Отключение затронет и пять детских садов: на улице Озерной 4-й,2, улице Полесской,17, улице Красносормовской, 12Б, переулке Общественном,4 и улице Планетной,38А.

По некоторым адресам вода не исчезнет вовсе, но существенно снизится ее давление, и течь она будет тонкой струйкой. Подобное может наблюдаться в домах на улицах Гаугеля, Зайцева, Федосеенко, Чаадаева, Свободы, Московском шоссе и других. В том числе понижение давления затронет детские сады на улице Гаугеля,19А, проспекте Кораблестроителей,32А и на улице Баренца,7б.

Ограничения подачи холодной воды вызваны необходимостью проведения плановых работ на трубопроводе: специалисты будут менять запорную арматуру. Завершить ремонт планируют к 10 часам 28 июля.

КОНКРЕТНО

На каких улицах отключат воду:

пер. Котельный, пер. Крутой, пер. Общественный, пер. Сокольнический, пр-кт Кораблестроителей, ул. Академика Вавилова, ул. Андреева, ул. Балахнинская, ул. Баренца, ул. Биробиджанская, ул. Бутырская, ул. Волжская, ул. Дизельная, ул. Динамическая, ул. Дубравная, ул. Дубравная 10-я, ул. Дубравная 11-я, ул. Дубравная 1-я, ул. Дубравная 2-я, ул. Дубравная 3-я, ул. Дубравная 4-я, ул. Дубравная 5-я, ул. Дубравная 6-я, ул. Дубравная 7-я, ул. Дубравная 8-я, ул. Дубравная 9-я, ул. Зайцева, ул. Землячки, ул. Канавная, ул. Кима, ул. Коминтерна, ул. Котова, ул. Красногорская, ул. Краснодарская, ул. Красносормовская, ул. Лизы Чайкиной, ул. Лунская, ул. Меднолитейная, ул. Метро, ул. Минеральная, ул. Наклонная, ул. Новосельская, ул. Новые Пески, ул. Новые Полянки, ул. Озерная 1-я, ул. Озерная 2-я, ул. Озерная 3-я, ул. Озерная 4-я, ул. Озерная 5-я, ул. Озерная 6-я, ул. Озерная 7-я, ул. Парашютистов, ул. Планетная, ул. Планировочная, ул. Полесская, ул. Ползунова, ул. Полянская, ул. Портальная, ул. Ровная, ул. Рудничная, ул. Светлая, ул. Трансформаторная, ул. Ужгородская, ул. Унженская, ул. Формовочная, ул. Фубровская, ул. Хвойная, ул. Цилиндровая, ул. Якова Шишкина, ул. Ясная.

В том числе ограничения затронут детские сады, находящиеся по адресам: ул. Озерная 4-я,2, ул. Полесская,17, ул. Красносормовская,12Б, пер. Общественный,4, ул. Планетная,38А.

На каких улицах снизится давление холодной воды:

Понижение давления может наблюдаться в домах по пр-кт Кораблестроителей, ул. Баренца, ул. Василия Иванова, ул. Гаугеля, ул. Героев космоса, ул. Зайцева, ул. Кима, ул. Коминтерна, ул. Мокроусова, ул. Ногина, ул. Павла Мочалова, ул. Свободы, ул. Сутырина, ул. Телеграфная, ул. Федосеенко, ул. Хальзовская, ул. Чаадаева, ул. Щербакова, ш. Московское. В том числе понижение давления затронет детские сады на ул. Гаугеля,19А, на пр-кте Кораблестроителей,32А и на ул. Баренца,7б.