«Мы получим еще одну коробку»: Дизайнер Александр Казарин оценил последствия уничтожения советской мозаики в Нижнем Новгороде

Фото: Тг-канал «Мой Нижний Новгород»

На днях стало известно что мозаику на фасаде детского сада №394 в Сормовском районе Нижнего Новгорода закроют утеплителем. Как сообщили в городском депстрое, в холодное время года промерзают швы между панельными плитами, образуется влажность, что может способствовать распространению плесени и грибка на стенах. Температура воздуха в группах не превышает +18 градусов.

- От родителей воспитанников детского сада неоднократно поступали обращения с просьбами принять меры по поддержанию комфортной температуры, было принято решение отремонтировать фасад здания. В настоящее время в рамках государственной программы «Развитие образования Нижегородской области» с подрядной организацией ООО «Компания «ФармСтройИнвест» заключен муниципальный контракт на выполнение ремонта и утепление фасада здания, - рассказали в департаменте.

Также там уточнили, что работы ведутся в соответствии с проектом. Само по себе двухэтажное здание, построенное в 1978 году, не является архитектурным памятником и не имеет статуса охраняемого объекта. То есть, закрывая мозаику утеплителем, рабочие не нарушают действующее законодательство.

- Мозаика на фасаде здания не представляет художественной ценности с точки зрения истории, археологии, архитектуры, искусства, градостроительства. Ранее силами администрации МАДОУ «Детский сад № 394» уже проводился текущий ремонт межпанельных швов на фасаде здания, - добавили в депстрое.

Как объяснил «КП-Нижний Новгород» редактор портала, посвященного мозаике, монументальное.рф Александр Казарин, никаких сдерживающих факторов действительно не существует, ведь эти элементы оформления фасадов не задокументированы, как объекты культурного наследия.

- Мы стоим с вами перед мозаикой, видим ее, а по документам ее нет нигде. Мы сделали большую онлайн-карту мозаик Нижегородской области, которая включает 179 объектов. Ни на одном из тех, где мы были, а мы были практически везде, никаких документов нет. Руководители рассказывают, что у них есть документы на строительство, коммуникации, подключение энергии, водоснабжение и прочее, а вот на художественные работы подобных документов не оформлялось, - подчеркнул он.

По словам собеседника, раньше существовал художественный фонд, через который проходили все подобные работы. Архивов этого фонда не сохранилось, невозможно даже установить автора конкретно этой мозаики на фасаде детского сада «Парус».

Еще один характерный пример — мозаика «Пловец» на здании бассейна, которая вызвала бурю обсуждений.

- Была хорошая мозаика, но немножко пострадавшая от ненадлежащего ухода. Ее закрыли утеплителем. Во время этих работ мозаику облепляют цементом, в ней делают отверстия чтобы этот утеплитель закрепить. Нарушается целостность красочного слоя, в микротрещины попадает влага, зимой она превращается в лед. Так, год за годом она рушится все сильнее. В итоге тогда пришлось все снять, почистить и восстановить. Получилось в разы дороже, чем если сделать сразу по уму, - добавил он.

К слову, мозаика на фасаде детсада в 7 микрорайоне Сормова появилась в 1978 году. Этот садик в советское время принадлежал судостроительному заводу «Волга». Предприятие было не бедным, поэтому садик, куда ходили дети работников «Волги» получило такое необычное оформление в виде мозаики со сказочными мотивами. Всего таких мозаик по городу осталось 9 вместе с этой, а детсадов — более трехсот. Закрыв замысловатое панно утеплителем, по словам Казарина, город рискует получить еще одну «коробку».