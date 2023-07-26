Шокирующие заявления тренера и стихийная автограф-сессия: Что произошло после матча «Пари НН» - «Динамо» в Нижнем Новгороде 25 июля

Нижегородская команда обыграла "Динамо" по пенальти. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

«Пари НН» грандиозно начал свое шествие в Кубке России. В первом матче группового раунда, состоявшемся в Нижнем Новгороде, подопечные Сергея Юрана обыграли «Динамо» в серии пенальти - 2:1 (4:3). Нижегородцы забили все свои 11-метровые, а так же смогли отразить два из пяти стандартов. После матча все внимание было приковано к победителям, и им тоже было что сказать.

- Самое главное — победа! Остальное второстепенно. Очень рад, что помог сегодня своим голом. Нужно еще забивать, чтобы не доводить до серии пенальти. У на с командная игра и все друг на друга надеются и верят. Взаимопонимание в коллективе есть и комбинации работают. Дай Бог чтобы так было и дальше, - сказал после игры автор быстрого первого гола нижегородцев Эдгар Севикян.

Эдгар Севикян рассказал о матче с "Динамо". Фото: Мария СОРОКИНА

Еще одним неоспоримым героем матча стал голкипер Виталий Ботнарь, который успешно дебютировал в составе «Пари НН» - не раз выручил свою команду в основное время и достойно провел серию пенальти.

- Игра была напряженной потому что голы были и в наши и в те ворота, до конца матча не было какой-то конкретики. Была, по сути, игра до гола, поэтому пришлось чуть-чуть понервничать, покричать. Да, наверное, все 90 минут были нервными, надо было держать себя в тонусе. А пенальти, знаете, это лотерея. Там как повезет. Гол, наверное, был лишний. Если бы сыграли на ноль, тогда было бы хорошо. Надо к этому стремиться, - признался футболист.

К слову, главный тренер нижегородцев Сергей Юран в целом остался доволен работой этих игроков.

- То, как сегодня играл Виталий Ботнарь - это не новшество. Нигматуллин у нас задействован в чемпионате а второй вратарь - в Кубке России. Ну и, конечно, хотелось на него посмотреть. Вкратце скажу, он молодец - сделал свою работу качественно. Что касается Севикяна, несомненно парень молодой, есть талант и задатки. И это я ему повторяю на базе каждый день, что нужно еще прогрессировать, этого было мало, - объяснил тренер.

По словам Юрана, во время подготовки к матчу полузащитнику нижегородцев было трудно справиться с самим собой, подавить напряжение.

- Он подошел ко мне и сказал: «Сергей Николаевич, подскажите, пожалуйста, как справиться с внутренним давлением?» Я ответил: «Эдгар, мне очень сложно это объяснить, так как я рос с луганской шпаной во дворе на улице, поэтому я не ощущал этого давления. Мне было 16, и я мог спокойно играть против 30-летних игроков». Просто надо анализировать каждый день — оставлять хорошее и убирать плохое, - добавил Юран.

Тренер отметил, что какой-то особенной эйфории от победы не испытывает и доводить до серии пенальти не стоит. Команда вполне заслуживает выигрывать такие матчи в основное время:

– Мы должны играть агрессивно, мы не должны бояться играть. В прошлом году я болельщикам говорил что ,к сожалению, мы будем играть в «автобус», но на то были причины. Была задача оставить команду в лиге. Сейчас мне этот «автобус» не нужен.

При этом наставник «Пари НН» откровенно признался, что в серии пенальти его подопечные удивили его:

- То что все полевые игроки пробили четко, не буду лукавить, сам честно не ожидал. Один промах я оставлял. Надо будет завтра им сказать спасибо.

Голкипера нижегородцев после игры окружили фанаты. Фото: Мария СОРОКИНА

За пределами арены футболистов уже поджидали фанаты, желающие получить автографы и фото с любимыми игроками. Так, например, Виталий Ботнарь в этот вечер принял участие в незапланированной автограф-сессии. Болельщики явно остались довольны игрой, да и самим спортсменам приятно участие 12-го игрока. К слову, матч с «Динамо» посетили порядка 9,5 тысяч зрителей. Нижегородская команда отправляется на выездную серию игр. Ближайший домашний матч состоится 14 августа с «Ахматом» в рамках РПЛ.