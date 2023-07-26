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Спорт26 июля 2023 6:30

Шокирующие заявления тренера и стихийная автограф-сессия: Что произошло после матча «Пари НН» - «Динамо» в Нижнем Новгороде 25 июля

Сергей Юран признался, что не испытывает эйфории от победы «Пари НН» над «Динамо»
Мария СОРОКИНА
Нижегородская команда обыграла "Динамо" по пенальти.

Нижегородская команда обыграла "Динамо" по пенальти.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

«Пари НН» грандиозно начал свое шествие в Кубке России. В первом матче группового раунда, состоявшемся в Нижнем Новгороде, подопечные Сергея Юрана обыграли «Динамо» в серии пенальти - 2:1 (4:3). Нижегородцы забили все свои 11-метровые, а так же смогли отразить два из пяти стандартов. После матча все внимание было приковано к победителям, и им тоже было что сказать.

- Самое главное — победа! Остальное второстепенно. Очень рад, что помог сегодня своим голом. Нужно еще забивать, чтобы не доводить до серии пенальти. У на с командная игра и все друг на друга надеются и верят. Взаимопонимание в коллективе есть и комбинации работают. Дай Бог чтобы так было и дальше, - сказал после игры автор быстрого первого гола нижегородцев Эдгар Севикян.

Эдгар Севикян рассказал о матче с "Динамо".

Эдгар Севикян рассказал о матче с "Динамо".

Фото: Мария СОРОКИНА

Еще одним неоспоримым героем матча стал голкипер Виталий Ботнарь, который успешно дебютировал в составе «Пари НН» - не раз выручил свою команду в основное время и достойно провел серию пенальти.

- Игра была напряженной потому что голы были и в наши и в те ворота, до конца матча не было какой-то конкретики. Была, по сути, игра до гола, поэтому пришлось чуть-чуть понервничать, покричать. Да, наверное, все 90 минут были нервными, надо было держать себя в тонусе. А пенальти, знаете, это лотерея. Там как повезет. Гол, наверное, был лишний. Если бы сыграли на ноль, тогда было бы хорошо. Надо к этому стремиться, - признался футболист.

К слову, главный тренер нижегородцев Сергей Юран в целом остался доволен работой этих игроков.

- То, как сегодня играл Виталий Ботнарь - это не новшество. Нигматуллин у нас задействован в чемпионате а второй вратарь - в Кубке России. Ну и, конечно, хотелось на него посмотреть. Вкратце скажу, он молодец - сделал свою работу качественно. Что касается Севикяна, несомненно парень молодой, есть талант и задатки. И это я ему повторяю на базе каждый день, что нужно еще прогрессировать, этого было мало, - объяснил тренер.

По словам Юрана, во время подготовки к матчу полузащитнику нижегородцев было трудно справиться с самим собой, подавить напряжение.

- Он подошел ко мне и сказал: «Сергей Николаевич, подскажите, пожалуйста, как справиться с внутренним давлением?» Я ответил: «Эдгар, мне очень сложно это объяснить, так как я рос с луганской шпаной во дворе на улице, поэтому я не ощущал этого давления. Мне было 16, и я мог спокойно играть против 30-летних игроков». Просто надо анализировать каждый день — оставлять хорошее и убирать плохое, - добавил Юран.

Тренер отметил, что какой-то особенной эйфории от победы не испытывает и доводить до серии пенальти не стоит. Команда вполне заслуживает выигрывать такие матчи в основное время:

– Мы должны играть агрессивно, мы не должны бояться играть. В прошлом году я болельщикам говорил что ,к сожалению, мы будем играть в «автобус», но на то были причины. Была задача оставить команду в лиге. Сейчас мне этот «автобус» не нужен.

При этом наставник «Пари НН» откровенно признался, что в серии пенальти его подопечные удивили его:

- То что все полевые игроки пробили четко, не буду лукавить, сам честно не ожидал. Один промах я оставлял. Надо будет завтра им сказать спасибо.

Голкипера нижегородцев после игры окружили фанаты.

Голкипера нижегородцев после игры окружили фанаты.

Фото: Мария СОРОКИНА

За пределами арены футболистов уже поджидали фанаты, желающие получить автографы и фото с любимыми игроками. Так, например, Виталий Ботнарь в этот вечер принял участие в незапланированной автограф-сессии. Болельщики явно остались довольны игрой, да и самим спортсменам приятно участие 12-го игрока. К слову, матч с «Динамо» посетили порядка 9,5 тысяч зрителей. Нижегородская команда отправляется на выездную серию игр. Ближайший домашний матч состоится 14 августа с «Ахматом» в рамках РПЛ.

Спорт: ФУТБОЛ