Прыгали по голове и груди: Подростков, до смерти забивших инвалида из-за гамбургера, осудили в Нижегородской области

Суд вынес приговор подросткам, забившим до смерти инвалида в Заволжье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области осудили подростков, до смерти забивших инвалида из-за гамбургера. Эта история прогремела на весь регион еще в октябре прошлого года. Тогда двое 16-летних и один 20-летний парень напились и начали приставать к инвалиду в парке имени Гагарина в Заволжье.

- Все началось с того, что 39-летний мужчина с третьей группой инвалидности попытался купить себе гамбургер в одном из магазинов, находящихся в парке, - рассказали «КП-Нижний Новгород» следователи. – Он пытался расплатиться картой, но платеж не проходил. В том же магазине находились и эти трое парней. Они сделали ему замечание и выгнали на улицу.

Будучи сильно навеселе, на этом они не успокоились. Вскоре инвалид снова попался им на глаза, и они затеяли с ним ссору. Молодчики избивали мужчину руками и ногами, прыгали по голове и груди. Ставшие свидетелями происшествия очевидцы вызвали полицию и попытались заступиться за избитого местного жителя. Едва услышав звуки сирены, подростки кинулись наутек и сбежали с места преступления. Покалеченного мужчину доставили в больницу, где он через три дня скончался.

Ранее в поле зрения полиции подростки не попадали. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- По данному факту были возбуждены уголовные дела по двум статьям - «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области - Сегодня суд вынес приговор по этому делу. 20-летнему подсудимому назначено наказание в виде восьми лет в колонии строгого режима. Подростки получили более мягкое наказание: один проведет шесть лет в воспитательной колонии, а второй – получил два года условно. Пока подростки отправлены под домашний арест.

Стоит отметить, что ранее ни один из подсудимых в поле зрения полиции не попадал. Оба подростка из хороших семей, а 20-летний нападавший был студентом педагогического вуза.

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