17 кинопоказов пройдут в парках Нижнего Новгорода в августе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семнадцать кинопоказов запланировано в парках Нижнего Новгорода в августе в рамках проекта «Кинотеатр под открытым небом». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В следующем месяце нижегородцы смогут насладиться фильмами на свежем воздухе на семи площадках: в парках «Дубки», «Светлоярский», Автозаводский, Станкозавода, детском парке им. Свердлова, на Щелоковском хуторе и на втором парковом озере на проспекте Молодежном на Автозаводе. Погода может вносить свои коррективы, так что организаторы перед походом на киносеанс советуют свериться с телеграм-каналом дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода.

В каждой локации пройдет от двух до четырех киносеансов, начинаться они будут везде в 20.00 за исключением Автозаводского парка – там начало кино в 18.30. Нижегородцы смогут увидеть как современные картины, так и старые полюбившиеся всем фильмы.

Расписание на август

Парк «Светлоярский». Начало в 20.00. 2 августа - «Новый Гулливер» (1935, восст.1960, реж. Птушко А), 75 мин., 0+ 16 августа - «Мы из джаза» (1983, реж. Шахназаров К.) , 89 мин., 12+

Парк «Дубки». Начало в 20.00. 3 августа - «Безумный день» (1956, реж. Тутышкин А.) 67 мин, 12+ 11 августа - «Ночь в магазине ужастиков», США,2022, 82 мин.,12+ 18 августа - «Опасно для жизни» (1985, реж. Гайдай Л.) 93 мин., 0+ 24 августа - «Точка, точка, запятая…» (1972, реж. Митта А.) 84 мин., 12+

Парк Станкозавода. Начало в 20.00. 4 августа - «Гость с Кубани» (1955, реж. Фролов А.) 85 мин., 12+ 9 августа - «Обыкновенное чудо» (1978, реж. Захаров М.) 137 мин, 0+

Парк «Автозаводский». Начало в 18.30. 6 августа - «В бой идут одни старики» (1973, СССР, реж. Быков Л.,) 87 мин., 12+ 13 августа - «28 панфиловцев» (2016, Россия, реж. Дружинин К., Шальопа А.) 120 мин., 12+

Детский парк им. Я.М. Свердлова. Начало в 20.00. 10 августа - «Инкогнито из Петербурга» 1977, реж. Гайдай Л.) 91 мин., 0+ 17 августа - «Зигзаг удачи» (1968, реж. Рязанов Э.) 88 мин., 6+ 30 августа - «Чиполлино» (1972, реж. Лисициан Т.), 87 мин., 6+

Щёлоковский хутор, поляна рядом с 1 озером (со стороны Анкудиновского шоссе). Начало в 20.00. 12 августа - «Сказка о царе Салтане» (1966, реж. Птушко А.) 87 мин., 0+ 23 августа – «Гражданин Лешка» (1980, реж. Крючков В.), 88 мин., 12+

Второе парковое озеро. Начало в 20.00. 25 августа - «Легенды Орлёнка», Россия,2021, 89 мин., 6+ 26 августа - «Ехали в трамвае Ильф и Петров» (1971, реж. Титов В.) 72 мин, 12+