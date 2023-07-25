Пять минут пытался завести сердце: молодой нижегородец вернул к жизни 6-летнего мальчика из опрокинувшейся лодки, где погибла целая семья

Родителей мальчика спасти не удалось. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

6-летнего мальчика, ставшего единственным выжившим при опрокидывании лодки на Ефимьевском озере под Нижним Новгородом, спас случайный очевидец. Героя зовут Сергей Романов. В тот день, 23 июля, он тоже отдыхал на озере в Богородском районе, но заметил неладное и ринулся на помощь, вытащил на берег ребенка и около пяти минут пытался вернуть его к жизни. К счастью, мальчика удалось спасти, сейчас он находится под наблюдением врачей. Через несколько дней после этого случая Сергей подробнее рассказал о чудесном спасении мальчика.

По словам молодого человека, он с товарищами мирно отдыхал на озере, катался на сапборде. В какой-то момент ближе к противоположному берегу он увидел пустую лодку. Рядом три человеческих головы, словно поплавки, то уходили под воду, то вновь показывались из нее. Мгновенно пришло осознание — люди в беде.

- Мы подплываем, - объясняет «Кстати» Сергей, - видим ребенок уже все, без сознания. Оказалось, что у него сердце встало. То есть он плывет вниз лицом, уже мертвый практически. Рядом женщина плывет. Мужчины уже не было. Он, похоже, был под водой. Ребенка закинули на сапборд, потрогали - пульса не было, сердце не билось.

Мальчика перевернули на живот, из него стала выходить вода. Воды вышло очень много, но пульса и сердцебиения все еще не было.

- Не знаю сколько прошло, по ощущениям через минуту или две оттащил я его на берег. Сел, положил его на колено грудью, продолжал хлопать по спине. Вода продолжала выходить, услышал только выдох. Как будто воздух просто выходит, но сердце не бьется, пульса нет по прежнему. Я продолжал, продолжал и продолжал. Подложил одну руку ему под грудь и небольшими поступательными движениями пытался возобновить сердце. Проходит еще около пары минут, я уже думаю все, нет пульса и сердце не бьется. В итоге он в какой-то момент вздохнул и задышал. Руку держу на груди и чувствую сердце начало биться, - добавил молодой человек.

Подоспевшие сапсерферы пытались спасти и мать мальчика, откачать ее, но было уже слишком поздно. 33-летней женщине уже ничем нельзя было помочь. Как рассказал Сергей, к тому моменту ее тело уже приобрело синеватый оттенок. Пытались найти в воде главу семейства но, вероятно, на тот момент он уже ушел на дно.

- Мы поплавали-поплавали но не смогли его найти. Спасатели вытащили уже вечером в темноте.

Мне сказали, там пять ключей бьет, тут течение, во-первых сильное, во-вторых мужчина с женщиной, похоже, выпили. Они были пьяные. Я не знаю как все произошло. В лодке был жилет детский, а он (мальчик) был без жилета, абсолютно голый, - добавил он.

Очевидцы объяснили, лодка не была перевернута. Все вещи семьи находились внутри. Скорее всего из-за сильного течения и ветра лодка опасно накренилась и все трое не смогли в ней удержаться. Но пока это лишь одна из версий. В причинах произошедшего предстоит разбираться следователям. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

- В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - объяснили в пресс-службе регионального следственного комитета.