Трансляция игры начнется в 18:00. Фото: Мария СОРОКИНА

ФК «Пари НН» начинает свое участие в Кубке России. 25 июля нижегородская команда на своем поле примет другого участника группы «Д» столичное «Динамо». Первая для нижегородцев игра группового этапа состоится на арене «Нижнего Новгорода в 18:30. Главным судьей на матч «Пари НН» - «Динамо» назначен Роман Галимов, ему будут ассистировать Алексей Ширяев и Равиль Сейфетдинов. Видеопомощником судьи в этот раз будет Владислав Безбородов, а его ассистентом Алексей Лунев. Резервный судья матча — Владимир Москалев.

Смотреть ФК «Пари НН» - «Динамо» онлайн трансляция группового этапа Кубка России бесплатно прямой эфир

Посмотреть матч «Пари НН» - «Зенит» можно будет бесплатно в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Начало трансляции в 18:00.

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Пари НН» - «Динамо»

Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне Российской премьер-лиги. Нижегородцы со счетом 0:2 проиграли «Зениту», а у «Динамо» на домашней арене не получилось обыграть «Краснодар».

История личных противостояний не на стороне хозяев — три последних игры «Динамо» выиграло, а вообще в семи проведенных встречах нижегородцам только один раз удалось вырвать победу и один раз сыграть вничью.

Букмекеры видят «Динамо» хоть и неявным, но все-таки фаворитом в этой встрече. В основном рекомендуют ставить на то, что забьют обе команды.