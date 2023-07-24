В ожидании новобранцев: Что происходит в «Пари НН» перед кубковым матчем против «Динамо»

Матч начнется в 18:30. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

ФК «Пари НН» попал в группу Д Кубка России в которой сыграет с «Краснодаром», «Динамо» и «Спартаком» за право выхода в плей-офф. Первый из 6 матчей группового этапа состоится 25 июля на стадионе «Нижний Новгород», соперником будет столичное «Динамо». Рассказываем, как обстоят дела в нижегородском клубе за сутки до кубкового матча.

Начали сезон с поражения

Текущий сезон РПЛ начался для нижегородской команды с поражения. В начале 2 тайма футбольного поединка с «Зенитом» судья Сергей Иванов удалил с поля Виктора Александрова. Этот момент показался болельщикам спорным и не остался без внимания руководства нижегородского клуба.

- Вопросы к этой карточке есть, и мы их обязательно зададим. Уверен, что болельщики Пари НН тоже хотят получить на них ответы. Но скажу одно. Наши ребята показали хорошую игру. Победы обязательно будут. Ведь помимо футбольных техник и практик, у Нижнего есть особенный стиль и неповторимая душа, - написал замгубернатора Нижегородской области, новый гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов в своем Телеграм-канале.

Увы, как-либо оспорить решение судьи не представляется возможным. Как сообщили в пресс-службе «Пари-НН», уже известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет не будет рассматривать обращение клуба по поводу удаления Александрова. Таким образом, защитник пропустит следующий матч в рамках РПЛ, который состоится с «Уралом» 29 июля.

Существенных перемен не будет

Уже не раз было озвучено, что нижегородская команда в скором времени должна усилить свою линию атаки. В город на слиянии рек в скором времени приедут два иностранных игрока. Один из них с большой долей вероятности займет атакующую позицию. Никаких официальных заявлений накануне матча клуб не делал, поэтому с определенной долей уверенности можно говорить, что новобранцы не примут участие в предстоящем матче. В целом, особой ротации в рядах нижегородцев не ожидается.

- Я не сторонник большой ротации в начале сезона. Может быть, один – два человека, это максимум. Парни должны играть, они не устали: сезон только начался, - сказал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран на недавней пресс-конференции.

Также наставник нижегородцев заметил, что с такими командами, как «Зенит», нельзя играть в открытый футбол с первых минут. В отсутствие подходящей замены Сулейманову, скорее всего, нижегородцы будут экономно использовать свои силы и характер игры существенно не изменится.

К слову, большинство букмекеров и аналитиков прогнозируют победу москвичей. Динамовцы проиграли первый матч РПЛ Краснодару. Однако если обратиться к истории личных встреч, москвичи выиграли пять матчей из семи - нижегородцам удалось вырвать одну победу и один раз сыграть вничью.

Где и когда?

Матч группового этапа РПЛ между «Пари НН» и «Динамо» состоится на стадионе «Нижний Новгород» 25 июля. Начало матча в 18:30. Доступны прямые трансляции матча.